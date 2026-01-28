Incendiata la barca di Luciano Marica 

Grave atto intimidatorio nel porto di Sant’Antioco: incendiata la barca del noto pescatore di Sant’Anna Arresi, Luciano Marica. Il motopeschereccio di 12 metri, denominato “Valeria”, di recente costruzione, è stato distrutto dalle fiamme, divampate intorno alle 2 di notte.

La barca era ormeggiata davanti al distributore di carburante, dove Marica e il suo equipaggio l'avevano lasciata la sera prima, in attesa di poter fare rifornimento. La scelta di ormeggiare lì era stata presa anche per garantire la sicurezza dell'imbarcazione, vista la previsione di condizioni meteo-marine avverse. Le fiamme sono state avvistate da una pattuglia dei carabinieri, che ha prontamente allertato i vigili del fuoco. «Mi hanno avvisato intorno alle 3 - ha dichiarato Luciano Marica, visibilmente scosso dall’accaduto - tutto mi sarei potuto aspettare, ma non questo». Marica, leader della categoria e rappresentante della Uila pesca, proprio ieri aveva rilasciato importanti dichiarazioni a sostegno dei pescatori per i danni subiti dal maltempo. L’incendio ha suscitato preoccupazione anche per i rischi che avrebbe potuto causare l'ulteriore propagazione delle fiamme. Il gestore dell’impianto di carburante, presente sul posto, ha sottolineato che le fiamme lambivano da vicino il deposito, mettendo a serio rischio l’intero impianto. «Qui, nonostante ci troviamo all'interno del porto, è tutto aperto. Chiunque può entrare, compresi i malintenzionati», ha commentato l'uomo, evidenziando i pericoli legati alla sicurezza nell’area. Le indagini si concentrano ora sull'ambiente della pesca e sulle possibili motivazioni che potrebbero aver spinto qualcuno a compiere il gesto. (s. g.)

