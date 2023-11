Incendiario prosciolto: è incapace 

Assoluzione per incapacità di intendere e di volere, affidamento ad una struttura specializzata per un percorso di cure. A distanza di un anno dai fatti, il tempiese Tonino Vescovo, 50 anni, è stato giudicato per gli incendi scoppiati in paese.

In particolare Vescovo era stato arrestato dai carabinieri per un disastroso incendio, scoppiato in uno stabile della zona industriale Alta Gallura. In poche ore andarono a fuoco materiale e macchinari di una azienda specializzata nella installazione di impianti fotovoltaici. ll bilancio dei danni supera il milione di euro. Altri roghi sarebbero stati appiccati a Tempio. Vescovo era anche accusato di avere tentato di sfondare una porta per entrare in una abitazione. Il difensore, l’avvocato Giuseppe Corda, ha ottenuto una perizia che esclude anche la capacità dell’uomo di stare in giudizio. Vescovo, che in passato è rimasto coinvolto in situazioni simili, dovrà essere curato in una struttura specializzata.

