Incendiario inchiodato dalle telecamere 

Svuota un’intera bottiglia di benzina sulle auto parcheggiate. Poi appicca il fuoco e fugge. L’occhio della telecamera registra tutto, ogni istante dell’attentato messo a segno nella notte fra lunedì e martedì in via Garibaldi a Zeddiani. Immagini nitide che potranno essere preziose per le indagini dei carabinieri che hanno acquisito subito i filmati e avviato altri accertamenti per risalire all’autore dell’atto intimidatorio contro Andrea Deliperi, operaio 49 anni.

Il film

La sequenza di immagini racconta le varie fasi di una nottata da incubo per la coppia di Zeddiani. Mancano due minuti all’una e mezza (come registrano le telecamere di videosorveglianza) quando da un vicolo si intravede una sagoma scura: è quella di un uomo che si guarda intorno tenendo in mano una bottiglia. Passi lenti ma decisi verso la Focus, versa la benzina sulla cappotta poi si sposta verso l’utilitaria e qui svuota completamente la bottiglia; tutto avviene in pochissimi secondi, poi con l’accendino appicca il fuoco: un bagliore accecante, le fiamme divampano all’istante e, come si nota dalle immagini, sembrano investire anche l’incendiario che si allontana velocemente passando dallo stesso vicolo da cui era arrivato.

L’allarme

A quel punto il boato risveglia alcuni residenti mentre la via Garibaldi è illuminata a giorno dalle fiamme che in pochi istanti hanno avvolto la Peugeot e la Ford Focus, parcheggiate vicine. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, le squadre hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere poi in sicurezza l’intera area.