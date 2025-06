«Incendiari smascherati così» 

Hanno bruciato quattro auto in pochi mesi, tutte appartenenti allo stesso gruppo familiare, irridendo le loro vittime con frasi come «dovevano muoversi in monopattino». È il contesto inquietante in cui si inserisce la recente operazione dei carabinieri a Siniscola, che ha portato all’arresto di Alessandro Tuveri e Luca Venale, ritenuti responsabili di una serie di incendi dolosi, attentati e tentativi di rapina in Baronia. I due, finiti in carcere mercoledì, oggi compariranno davanti al gip di Nuoro per l’interrogatorio di garanzia. Sono difesi dagli avvocati Gianluca Sannio e Giuseppe Casu. Le indagini, coordinate dal procuratore facente funzioni di Nuoro Andrea Jacopo Ghironi, hanno anche sventato un colpo ben più grave: la tentata rapina alla filiale della Banca di Desio di Olbia, dove c’è il sospetto che oltre Venale e Tuveri, ci fosse l’intervento di un terzo complice. Secondo gli inquirenti i due erano perfettamente consapevoli dei rischi: si parlava anche di condanne fino a dieci anni di carcere. Ma certi della buona riuscita del colpo, progettavano come festeggiare.

Solo poche ore dopo l’operazione a Siniscola, con l’arresto di Tuveri e Venale, l’intensa attività dell’Arma sul territorio, con il supporto degli agenti del commissariato di Siniscola, ha dimostrato la capacità di dare risposte anche nei contesti più complessi e delicati. La cronaca giudiziaria si intreccia con l’impegno quotidiano dei carabinieri, celebrato ieri in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro in occasione della Festa dell’Arma. Alla presenza delle autorità, il colonnello Gennaro Cassese, comandante provinciale, ha ricordato l’azione capillare portata avanti da 900 carabinieri in servizio i 82 presidi territoriali. Nell’ultimo anno, l’Arma ha eseguito 173 arresti e formalizzato 1.989 denunce, per un totale di 4.854 reati. Importante l’attività di contrasto al traffico di droga, con 1,36 tonnellate di stupefacenti sequestrati. Rilevante la lotta alla violenza di genere: 34 arresti per “Codice Rosso”.

Cassese ha evidenziato i risultati ottenuti grazie alla sinergia investigativa, partendo dall’ultima operazione ma ricordando gli arresti – in collaborazione con i carabinieri di Livorno – degli 11 presunti autori della rapina al portavalori avvenuta in Toscana. Tra i casi risolti nelle ultime settimane, l’omicidio di Orune dell’agosto 2023 e quello di Arzana nel luglio dello stesso anno, con l’arresto di sei persone. Il comandante si è rivolto soprattutto ai più giovani, ribadendo il valore dell’onore «come integrità morale e onestà intellettuale». In occasione della cerimonia conferiti i riconoscimenti ai carabinieri che si è distinti in servizio. Tra gli insigniti: Maria Seu, Benedetto Paolucci, Antonello Corrias, Francesco Luongo, Maria Chessa e Giovanni Pusceddu, Francesco Mammarella, Giovanni Cadinu, Michele Caschera, Massimiliano Tanda, Beatrice Groppa, Andrea Gioetto e Serenella Diafani.

