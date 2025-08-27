Incendiari scatenati nelle campagne 

Nuova offensiva degli incendiari nel Sulcis Iglesiente. Ieri sono stati appiccati diversi roghi tra Santadi, Villaperuccio, Iglesias e Carbonia. A Santadi l’allarme è scattato intorno alle due di notte, quando un incendio ha interessato decine di ettari nelle campagne tra il paese e Villaperuccio. Le fiamme, spinte da forti raffiche di vento, hanno creato problemi anche alla circolazione sulla Statale 293. L'incendio dovrebbe essere partito da un canneto del Rio Mannu. Si tratta probabilmente di rogo di origine dolosa. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore. Ieri mattina sono intervenuti due elicotteri e un Canadair. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale di Santadi e numerose associazioni di protezione civile.

Momenti di paura

Stefano Seu, un allevatore di 51 anni, è riuscito a mettere in salvo il suo gregge nelle campagne di Villaperuccio. Per fermare la furia del fuoco ha attivato l’impianto di irrigazione in alcuni terreni di sua proprietà. Durante le operazioni di spegnimento erano presenti anche i sindaci Massimo Impera e Marcellino Piras. L'incendio è stato domato a fine mattinata, poi sono iniziate le operazioni di bonifica.

Rogo a Barega

Grande paura nella tarda mattinata di ieri, quando un incendio è divampato nel territorio di Barega, lambendo la vegetazione e alcuni terreni privati, tra cui un'azienda che, per fortuna, non ha subito conseguenze gravi. L'origine dell'incendio è ancora da accertare, ma, essendo partito lungo la strada, non si esclude una possibile origine dolosa. Molte persone hanno abbandonato volontariamente le proprie abitazioni e hanno collaborato con i soccorsi fornendo l’acqua. «Abitiamo vicino al cavalcaferrovia, ma siamo corsi via perché col vento abbiamo paura», afferma Savino Camboni, residente della zona colpita dall'incendio.

L'incendio si è poi spostato verso una zona impervia, rendendo necessario l'intervento di mezzi aerei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il corpo forestale, la protezione civile e due elicotteri leggeri della flotta antincendio. Il rogo è stato domato alle 17. In cenere trenta ettari di terreno. (m. g. p. – m. l.)

