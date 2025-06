Incendiari scatenati: gravi danni nei campi 

Mentre si fa la conta dei danni, l’azione degli incendiari non si ferma. Anche ieri sono stati appiccati alcuni roghi a Villasor, Nurri, Goni, Siliqua e Assemini. Grande lavoro per i volontari impegnati per tutta la giornata. Ieri il Corpo Forestale ha eseguito un sopralluogo nelle campagne di Decimoputzu, dopo il grosso incendio scoppiato martedì scorso. Le squadre hanno ultimato le bonifiche nelle località Fraighedda, dove si è verificata qualche ripartenza delle fiamme, ma subito soppressa.

Proseguono anche le indagini per stabilire le cause del rogo nella zona di Sa Doda, località sulla linea di confine con Villasor, dove l’incendio ha avuto inizio. L’ipotesi è quella che si tratti un rogo doloso. Non sono stati ancora confermati i dati sull’area interessata, di certo si tratta di svariati centinaia ettari. Il rogo si è sviluppato su diversi fronti, devastando filari di alberi, campi di sterpaglie e numerose rotoballe di foraggio. All’alba è iniziata anche la conta dei danni subiti dalle aziende, che risultano ingenti. Si parla di decine di migliaia di euro. Nella stessa zona ieri sono dovuti intervenire nuovamente i volontari e gli uomini del Corpo Forestale. Il rogo è stato domato nella tarda mattinata.

Nelle campagne di Decimoputzu sono stati danneggiati i sistemi d’irrigazione e tantissime serre, dove il calore ha mandato in frantumi le vetrate e messo a rischio le colture. Meno preoccupanti i danni riportati dalle abitazioni, annerite dal fumo ma salve, grazie al lavoro degli operatori antincendio. Anche stavolta l’incendio ha assunto dimensioni preoccupanti, per via della grande quantità di sterpaglie presenti nei campi che, complice il vento, ne ha favorito la rapida propagazione.

