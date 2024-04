Incendiari scatenati, due roghi nella notte 

Notte di fuoco a Portoscuso e a sant’Antioco: gli incendiari hanno causato gravi danni appiccando il fuoco su numerose auto alcune delle quali appartenevano a dei turisti che avevano scelto il Sulcis per le vacanze di primavera.

Portoscuso

Quattro automobili carbonizzate, tre moto e un’altra auto lievemente danneggiate: è il bilancio dell’incendio divampato venerdì notte, intorno alle 2, in pieno centro a Portoscuso. Le fiamme sono state appiccate in piazza Amerigo Vespucci, a due passi dal lungomare. L’incendio si sarebbe propagato dalla prima delle quattro macchine in sosta lungo una striscia di parcheggi e da lì, a scendere, si sarebbe poi esteso ai tre veicoli a fianco. I primi ad accorrere e dare l’allarme sono stati i responsabili del vicino hotel Don Pedro, oltre ad alcuni cittadini richiamati dal trambusto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Carbonia. Per le quattro auto vano ogni intervento: interni, sedili e buona parte della carrozzeria sono rimasti distrutti. Due delle auto (di cui una in attesa di riparazione) sono dell’officina che si trova nelle vicinanze mentre altre due appartengono ad ospiti dell’hotel. Si è temuto che le fiamme potessero estendersi anche alle palazzine vicine ma così non è stato. Il calore ha però danneggiato lievemente anche tre moto, di proprietà di turisti stranieri, e l’auto del direttore dell’hotel, oltre all’insegna dell’albergo e alcune tapparelle. Le forze sono al lavoro chiarire con certezza le cause e la dinamica delle fiamme.

Sant’Antioco

Notte brava anche Sant’Antioco dove un’auto è stata rubata e ritrovata poi ieri mattina incidentata nella centralissima piazza Italia. I ladri si sono impossessati di una Fiat Panda di proprietà di un turista di Bressanone ospite di amici, che si trovava parcheggiata all’esterno dell’abitazione, in via Ciusa. Nessuno si è accorto di nulla fino alle prime luci dell’alba quando l’auto è stata notata dai passanti all’interno della piazza. I ladri, avrebbero preso la curva a velocità sostenuta per andare poi a schiantarsi nei paletti in metallo che delimitano il perimetro della piazza. Diversi i danni cagionati al mezzo ma anche agli arredi urbani. Tre i paletti buttati giù dopo la folle corsa di due individui che le forze dell’ordine stanno cercando di identificare con la visione delle immagini registrate dalle telecamere di controllo presenti nella zona. Dopo l’incidente, i due sarebbero scappati a piedi verso il lungomare. Qualche ora prima, un incendio ha completamente distrutto l’auto di una insegnante, in via Magenta, incrocio con via Cavour e danneggiato parzialmente anche un altro mezzo parcheggiato a poca distanza. L’allarme è stato dato dai proprietari che si sono accorti di quanto stava succedendo all’esterno della loro abitazione e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I due episodi non sarebbero collegati tra loro.

