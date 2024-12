Incendiari scatenati, distrutte 7 auto 

Lunedì notte di fuoco e paura nel Nuorese e in Baronia. Ben sette auto sono andate distrutte in quattro distinti raid avvenuti nelle stesse ore, tra Nuoro e Siniscola. Un’escalation sena fine, perché appena ieri notte un ordigno è stato fatto esplodere nella casa colonica in costruzione di un imprenditore edile di Siniscola, Giuseppe Atzori. Il bilancio più grave nel centro della Baronia, dove sono ben cinque le auto danneggiate. Due invece quelle andate devastate a Nuoro.

Che il danneggiamento dei veicoli sia ormai un’emergenza trova riscontri anche nelle statistiche nazionali, che pongono la provincia di Nuoro al sesto posto in Italia per danneggiamenti dovuti a incendi: uno ogni tre giorni. Un gradino più su addirittura rispetto agli stupefacenti, dove il Nuorese si colloca al settimo posto per numero di denunce. Ma a far alzare la tensione in Baronia è l’attentato dinamitardo di ieri. Atzori già alcuni giorni fa aveva subito un’intimidazione: gli avevano distrutto un autocarro.

L’avvertimento

Nella notte tra lunedì e ieri nel mirino dei vandali sono finiti due nuoresi. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 23 a Nuoro in via Istiritta dove ad andare a fuoco è stata l’auto di un allevatore. Pochi dubbi sull’origine dolosa. Gli incendiari hanno probabilmente cosparso il mezzo di liquido infiammabile. Un gesto inquietante perché pochi giorni fa era stato preceduto da un altro avvertimento, forse sottovalutato: un vetro del veicolo era stato danneggiato.

Secondo allarme

Qualche ora dopo l’allarme è suonato anche in piazza Satta, dove a prendere fuoco è stata la macchina di un orafo. In questo caso il mezzo è stato danneggiato nella parte anteriore e i vigili del fuoco sono riusciti comunque a evitare che andasse completamente distrutto. In base ai primi accertamenti si fa strada l’ipotesi dell’origine dolosa.

Bomba

Notte di attentati anche a Siniscola. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Micca per domare le fiamme che hanno avvolto l’auto di un aiuto cuoco del paese. Il rogo ha coinvolto altri tre mezzi parcheggiati vicino al primo. La stessa cosa è successa in via Don Truzzu. Ieri invece nel mirino è finito l’imprenditore edile Giuseppe Atzori di Siniscola. Attorno alle 19,30 un ordigno è stato posizionato nella sua casa colonica in costruzione in località Janne e Flore, disabitata e in fase di ultimazione. Gravi i danni ma nessun ferito. Pochi giorni fa all’uomo era stato distrutto un autocarro in zona Goale. Un bilancio davvero pesante.

