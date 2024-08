Incendiari in trasferta colti sul fatto 

Notte di paura a Ussana: poco prima della mezzanotte due giovani, un operaio di 30 anni e un disoccupato di 29, entrambi residenti a Soleminis, sono stati bloccati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova mentre tentavano di incendiare due veicoli comunali parcheggiati in Piazza Municipio. Durante un servizio coordinato sul territorio, le forze dell’ordine hanno sorpreso i due giovani in un angolo della piazza sede del Comune con accanto tutto l’occorrente per appiccare un incendio (taniche di liquido infiammabile, accendini e carta) vicino alle due auto comunali, una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto, riconoscibili dagli stemmi comunali e dalle insegne della Polizia locale, posteggiate nei pressi di due abitazioni e ritrovate cosparse di benzina.

«Tragedia evitata»

Grazie all’immediato intervento dei militari, i due uomini (di cui non sono state rese note le generalità) sono stati bloccati prima che potessero dar fuoco alle vetture e creare gravi danni alle case, mettendo in pericolo i cittadini ussanesi che vivono nella zona.

«Se non fossero stati colti sul fatto, sarebbe andata a fuoco metà della piazza e una decina di auto parcheggiate, oltre alle case lì presenti. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri si è evitata una tragedia», commenta il sindaco Emidio Contini. Negli ultimi tempi il paese si è popolato di numerosi cittadini provenienti dalle zone limitrofe, tuttavia sembra che il 30enne e 29enne protagonisti dell’episodio non abbiano legami né con il paese né con l’amministrazione comunale. «Questo fatto ci ha lasciato sgomenti», prosegue Contini: «Ussana è un paese tranquillo e accogliente, finora abbiamo potuto constatare che ci sono sempre stati massimo rispetto ed educazione tra i cittadini. Non sono mai accaduti episodi di vandalismo simili o atti intimidatori verso il Comune». Il sindaco ha sporto denuncia.

Le indagini

Ieri mattina il sostituto procuratore Gian Giacomo Pilia ha disposto la liberazione dei due giovani, difesi dagli avvocati Micaela Monni e Federico Chessa. Le indagini dei carabinieri proseguono: l’ipotesi è che i due abbiano agito su commissione e gli investigatori si concentrano sulla ricerca di un possibile mandante.

