Incendiari in azione nella notte, a fuoco l’auto di un pensionato 

Nuova intimidazione col fuoco nel territorio di Sorso, dove i piromani tornano in azione e bruciano una Lancia Y, di proprietà di un pensionato del posto. L’auto era parcheggiata all’interno del residence Villa Marina sulla strada provinciale 81, quando le fiamme l’hanno avvolta distruggendo la parte anteriore del mezzo. Il rogo è divampato davanti all’abitazione del proprietario, nel parcheggio custodito che, tuttavia, non avrebbe impedito ai responsabili di agire, scavalcando il recinto e appiccando il fuoco. Danni ingenti alla carrozzeria e nel vano motore. I vigili del fuoco di Sassari intervenuti sul luogo hanno domato le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente. Sull’episodio indagano i carabinieri. (m.p.)

