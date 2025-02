Incendiari in azione, distrutte tre auto durante la notte 

Attimi di paura nella nottata di ieri a Iglesias: sono andate a fuoco due autovetture e un furgone parcheggiati in via Trexenta, in prossimità dell’ingresso del parco di Villa Boldetti

L’incendio

Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe partito intorno alle 22. Alcuni testimoni residenti in zona hanno raccontato di aver udito una forte esplosione e, affacciatisi alle finestre delle proprie abitazioni, hanno notato le fiamme tra le macchine in sosta in quell’area. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, subito allertati dagli stessi testimoni, non ha potuto evitare che le vampate divorassero le tre vetture coinvolte. Una volta domato il violento incendio, si è poi appurato che il rogo è partito da una grossa bobina in legno sulla quale era rimasta avvolta parte del corrugato utilizzata per posizionare i cavi della fibra ottica. «Quel rocchettone - racconta sconsolata la proprietaria di una delle due macchine andate a fuoco - è rimasto abbandonato lì da più di due anni. Non capisco perché nessuno tra gli addetti ai lavori e le istituzioni deputate, sia mai intervenuto per rimuovere quel potenziale pericolo». Da potenziale a effettivo è bastata la mano di qualche sconsiderato che ha pensato bene di appiccare il fuoco proprio a quella bobina creando dei grossi danni economici ma anche morali ad altri cittadini. La dolosità del rogo è stata già accertata, anche se restano da capire le finalità di un gesto tanto inconsulto e, soprattutto, quale tipo di innesco sia utilizzato per scatenare in pochi minuti un incendio di quelle proporzioni.

Il danno

In attesa di ulteriori accertamenti, restano i danni subiti dai proprietari dei mezzi coinvolti dall’azione vandalica. Uno di loro, Daniele Cuccu, 57 anni, infermiere professionale, stenta ancora a realizzare. La sua automobile, al pari degli altri due mezzi, è andata completamente distrutta ed è rimasto ben poco da recuperare. «Si tratta per me di una grossa mazzata, racconta l’uomo mentre osserva tristemente quel che rimane della sua vettura. La macchina mi era indispensabile non solo per il mio lavoro, ma anche per importanti esigenze di carattere personale e familiare». Altrettanto incredulo e costernato risulta Raffaele Callia, presidente della Caritas sulcitana: il terzo mezzo andato distrutto dalle fiamme era un furgone di proprietà dell’associazione diocesana. Se in questo caso si potrebbe relegare il tutto a una mera, isolata e sconsiderata azione vandalica andata oltre le intenzioni, ed esclusa ogni sorta di premeditazione, è pur vero che negli ultimi tempi si è registrato un preoccupante susseguirsi di attentati incendiari ai danni di mezzi privati.

RIPRODUZIONE RISERVATA