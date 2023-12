Incendiari di nuovo in azione, distrutta l’auto di un cuoco 

Un’altra auto a fuoco a Bosa e adesso cresce la preoccupazione. Questa volta è andata distrutta l'auto di un cuoco; i carabinieri indagano per fare luce sull’episodio e cercare di risalire agli eventuali responsabili.

L’allarme è scattato intorno alle 3 di venerdì mattina: una Volkswagen Golf, parcheggiata fra via Fara e via Pischedda, era avvolta dalle fiamme. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, in pochi minuti sono arrivate le squadre di Macomer e quelle del distaccamento di Cuglieri. I vigili dopo circa un’ora sono riusciti a domare il rogo ma l’auto è andata completamente distrutta. Hanno poi messo in sicurezza l’area e cercato eventuali tracce di innesco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato subito accertamenti e cercato di raccogliere ogni elemento possa essere utile a fare chiarezza sull’episodio. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un atto intimidatorio ai danni del professionista.

Una decina di giorni fa a Bosa erano state distrutte da un incendio tre auto della concessionaria Renault Del Piano. Il rogo, di origine dolosa, aveva rischiato di provocare danni ben più seri. ( v.p. )

