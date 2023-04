Incendiari dentro il parco chiuso 

Dopo quasi un anno a Pixinortu arrivano di nuovo in fiamme: a aver preso fuoco stavolta sono stati dei pezzi di legno e una bicicletta, tutti all'interno del chiosco in cemento, incompleto e disabitato, nel parco. Indagini in corso, ma probabilmente è stato un rogo doloso. In ogni caso non sarebbe la prima volta che qualcuno ci prova.

Il polmone verde è ufficialmente chiuso al pubblico dallo scorso agosto, proprio quando qualcuno aveva iniziato a prenderlo di mira: tentativi incendiari che (per fortuna) non avevano creato danni, ma tanto era bastato a dare l'allarme piromani. L'amministrazione aveva deciso di chiuderlo con un'ordinanza, firmata dall'allora neo eletto sindaco Fabrizio Madeddu, per «ragioni di sicurezza», tra cui rami pericolanti e vecchie strutture atletiche degradate.

Nonostante il divieto, sarebbero diverse le persone che non vogliono fare a meno di una scampagnata o che non sanno che l'ordinanza di chiusura è ancora attiva, nonostante i progetti e i prospetti pubblicati dall'amministrazione sui futuri interventi.

«L'incendio non ha causato danni importanti», spiega Germana Cocco, vice sindaca con delega all'Ambiente e ai Parchi pubblici, «e ci teniamo a ricordare che il parco è sempre chiuso. Ci sono le telecamere e possiamo visionarle per capire chi entra». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA