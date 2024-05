Incendiari contro società spagnola 

I rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Ottana e Nuoro hanno evidenziato la matrice dolosa dell’incendio che nella notte ha distrutto una macchina escavatrice e una trivella dell’azienda spagnola Sonnedix, impegnata nell’installazione di un impianto fotovoltaico su oltre 40 ettari, nell’area del Consorzio industriale provinciale, in territorio di Noragugume. Si tratterebbe di un attentato contro il fotovoltaico. Il rogo sarebbe stato appiccato subito dopo la mezzanotte di venerdì.

Il raid

Gli incendiari hanno agito indisturbati. Il bagliore delle fiamme ha fatto scattare l’allarme. Sul posto, attorno all’una, sono arrivati i vigili del fuoco di Macomer e i carabinieri di Ottana. La squadra dei pompieri ha provveduto a spegnere il rogo, anche se i macchinari sono rimasti danneggiati, e a bonificare l’area. Dai rilievi sarebbe emersa l’origine dolosa. I carabinieri indagano a tutto campo. Nessun dubbio sull’origine dolosa.

Le indagini

L’attentato sarebbe legato alle energie rinnovabili: impianti fotovoltaici stanno sorgendo in tutta l’area. Anche se non c’è nessuna conferma (neanche smentita) non è esclusa qualche connessione con la bomba che tra il 16 e il 17 marzo ha devastato l’ingresso del Municipio di Ottana. Ora come in quel caso, l’attentato potrebbe essere ricondotto alla realizzazione (da molti ritenuta invasione) di impianti fotovoltaici soprattutto attorno alle ciminiere della dismessa fabbrica chimica. Interventi spesso considerati speculativi, senza ricadute in termini occupazionali. Anche la Sonnedix ha portato tecnici e operai dalla Spagna, lasciando il territorio a bocca asciutta.

I sindaci

«Un brutto risveglio - dice la sindaca di Noragugume, Rita Zaru - le battaglie si fanno con le norme e non con la violenza. Deve intervenire la politica per evitare speculazioni. Lo sviluppo deve essere condiviso, con ricadute positive nel territorio. Battaglia da fare civilmente, la violenza fa scappare gli investitori». Franco Saba, sindaco di Ottana: «Presumo sia legato a una serie di malumori che ruotano attorno alle energie rinnovabili. Atto comunque da condannare». Dice il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi: «Non sappiamo le motivazioni. Mi auguro sia un episodio circoscritto, comunque da condannare».

