Incendia due auto: arrestato 

Quando i carabinieri lo hanno fermato, alle 4,30 del mattino, aveva addosso ancora gli stessi indumenti filmati dalle telecamere, e per Maurizio Peddio, 34 anni, di Uta, è scattato l’arresto. L’agricoltore è accusato di aver appiccato l’incendio che tre ore prima, all’una e mezza del mattino, ha distrutto un’auto e ne ha danneggiata un’altra in via Ponte.

Il movente

Nel mirino, in particolare, ci sarebbe stata la Hyundai i10 di proprietà di un’impiegata cinquantenne: il messaggio di fuoco sarebbe però indirizzato alla figlia della donna, una giovane nei confronti della quale, econdo quanto i carabinieri hanno potuto ricostruire, un parente di Peddio aveva motivi di risentimento. Le fiamme hanno interessato tutta la parte anteriore e il cruscotto dela Hyundai, estendendosi rapidamente a una Nissan Qashqai di una trentaseienne che si trovava parcheggiata poco distante. Danni ingenti anche per la seconda vettura che, pur non essendo nel mirino dell’attentatore, ha riportato la distruzione della parte posteriore, tra cui paraurti e fanali.

Il rogo

Il bagliore delle fiamme, nel cuore della notte, ha svegliato di soprassalto i residenti della via che hanno immediatamente chiamato carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai militari della caserma locale, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e del Comando di Cagliari, che hanno completato le operazioni di spegnimento delle fiamme, in parte già avviate da alcuni cittadini, e messo in sicurezza le abitazioni circostanti.

Filmati decisivi

Sono state altrettanto rapide le indagini dei carabinieri: attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in breve tempo i militari sono riusciti a risalire al presunto autore del rogo. Il sospetto, nei filmati acquisiti, indossava gli stessi indumenti che portava nel momento dell’arresto. La ricostruzione dei fatti non è ancora chiara, ma in base ai primi elementi emersi dalle indagini, pare che il giovane abbia agito «per probabili ragioni di risentimento, sia pure indirette, in quanto riguardanti un parente». È possibile che l’azione fosse rivolta alla figlia della cinquantenne, che spesso utilizzava la macchina della madre.

Il processo

Nella mattinata di ieri, i carabinieri hanno accompagnato Peddio davanti al giudice del palazzo di giustizia di Cagliari, per la convalida dell'arresto e il giudizio con rito direttissimo. Durante l’udienza, il giovane, difeso dall’avvocato Ignazio Ballai, ha patteggiato un anno e quattro mesi con la sospensione condizionale della pena.

