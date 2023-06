Incendi, Statale chiusa per tre ore 

Attimi di paura ieri per un grosso incendio scoppiato dopo le 13.30 a ridosso della Statale 197 nel tratto che collega San Gavino a Guspini, passando per il bivio di Gonnosfanadiga.

I soccorsi

Intorno alle 14 le fiamme hanno raggiunto l’altezza di alcuni metri e hanno reso impossibile la circolazione delle auto e degli altri mezzi sulla Statale che è rimasta chiusa per quasi tre ore. Il fuoco è stato alimentato dalle forti raffiche di scirocco e subito le forze dell’ordine, i carabinieri della compagnia di Villacidro e delle diverse stazioni locali e i vigili urbani di San Gavino, hanno regolamentato il traffico impedendo il transito delle auto. Le fiamme hanno devastato una superficie che supera i 50 ettari e hanno distrutto tantissime rotoballe di fieno, diversi ettari di campi di grano ancora da mietere. Per avere ragione delle fiamme c’è stato un grande dispiegamento di mezzi come i vigili del fuoco di Sanluri, ben cinque squadre degli uomini del corpo di vigilanza ambientale e forestale, i volontari della protezione civile dell’Euro 2001 di San Gavino, di Pabillonis e di altri centri vicini. Intorno alle 15 le fiamme hanno interessato l’area della Statale all’altezza dello svincolo per Gonnosfanadiga. Il vento non ha dato tregua nel primo pomeriggio ed è stato necessario il ricorso a due elicotteri arrivati da Villasalto e dalla base del Marganai che non sono bastati per avere ragione dell’incendio e così è stato chiesto l’intervento di un ulteriore mezzo aereo decollato dalla base di Fenosu. Poco prima delle 16.30 la situazione sembrava migliorare e a quel punto è stato riaperto il traffico sulla strada statale 197 con la polizia municipale. A quel punto gli elicotteri si sono allontanati per ritornare dopo poco tempo a causa di un nuovo incendio che questa volta si è sviluppato nelle campagne in direzione di Pabillonis.

Il bilancio

Al momento è difficile fare una stima dei danni con molte aziende che hanno visto andare in fumo diversi ettari di foraggio e numerose rotoballe di fieno. Per fortuna nessuna azienda o casa di campagna è stata colpita direttamente dalle fiamme. A fare una prima stima dei danni prova l’assessore alla Protezione civile di San Gavino Libero Lai: «L’incendio ha interessato diversi ettari di boschetti di eucaliptus e anche tantissime rotoballe. Il rogo era inizialmente localizzato nella Provinciale che da San Gavino porta a Guspini all’altezza dello svincolo per Gonnosfanadiga. Seguendo il forte vento di scirocco il fuoco si è spostato verso le campagne tra Guspini e Pabillonis. Anche se con grande difficoltà, le forze in campo sono riuscite a domare le fiamme».

Nelle stesse ore un incendio è divampato anche nelle campagne di Arbus, un intero campo di grado in località Sa Rocca e Su Casteddu è andato distrutto.

