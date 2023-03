Incendi, si allargano le indagini  

A metà novembre dell’anno scorso un raid incendiario in zona industriale ha causato danni per quasi un milione di euro, poi c’è stato un tentativo di dare fuoco a degli automezzi a Luras. Tutto finito in un fascicolo della Procura che vede almeno un indagato. Ma la storia degli atti intimidatori con il fiammifero, a Tempio è tutt’altro che finita. I pm, infatti, ora si occupano di almeno altri tre episodi avvenuti nella cittadina gallurese.

Gli episodi

Nelle settimane scorse sono state incendiate almeno tre auto e i danni causati sono ingenti. I Carabinieri della Compagnia di Tempio sono a conoscenza di questi episodi, la cui natura è senza dubbio dolosa. A quanto pare non ci sono elementi che possano portare alla individuazione dei responsabili.

Ma i Carabinieri hanno ricevuto anche un’altra segnalazione, confermata dai Vigili del fuoco che hanno effettuato un intervento qualche settimana fa, in un condominio all’uscita di Tempio, poco lontano dalla strada per Olbia. Una persona si è introdotta in una palazzina è ha appiccato un rogo in un pianerottolo. A quanto pare le fiamme hanno investito solo uno dei portoni degli appartamenti che si affacciano sul piano. Una persona, spaventata, ha lasciato la sua abitazione e i Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme contendendo al minimo i danni.

Anche in questo caso, non ci sono elementi certi sulle responsabilità e il movente del raid. Procura e Carabinieri stanno lavorando per verificare punti di contatto degli ultimi episodi e l'incendio del capannone della zona industriale, avvenuto nel novembre scorso.