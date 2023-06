Incendi, scoppiano i disagi 

Le alte temperature di ieri hanno alimentato incendi a Torregrande e a Santa Giusta ma hanno anche creato disagi in città. In particolare, si è resa necessaria la chiusura della scuola d’infanzia di via Lanusei. Nel pomeriggio di ieri, poi, a Oristano e nei centri del Terralbese è mancata la corrente elettrica a causa di un incendio scoppiato a Guspini. I tecnici di Terna e quelli di e-distribuzione sono intervenuti, ripristinando il servizio dopo circa un’ora.

I roghi

Le fiamme sono divampate alla periferia di Santa Giusta, creando attimi di paura fra gli abitanti di una decina di case di via Luigi Garau, vicino allo stagno. Il fuoco è partito da un canneto e velocemente si è propagato alle sterpaglie di terreni privati. L’intervento immediato dei soccorritori, vigili del fuoco e Forestale, ha evitato il peggio. «È l’ennesima volta che scoppia un incendio sempre nello stesso punto» racconta Maira Cirronis, 42enne, proprietaria di una delle case a schiera della zona. «Siamo usciti velocemente dalla nostra abitazione e per fortuna non abbiamo avuto danni. Ma non capiamo perché i terreni privati non vengano ripuliti nonostante un’ordinanza del Comune lo imponga ai cittadini, proprio per evitare disastri. O forse dobbiamo aspettare che accada una tragedia?».

Torregrande

Cinque mezzi dei vigili del fuoco, oltre che due elicotteri, squadre di Forestale e Forestas hanno lavorato a lungo anche nella borgata marina. In mattinata è divampato un incendio dalle sterpaglie, lungo la strada provinciale che collega Torregrande al pontile. Nella zona sorgono l’hotel gran Torre e il campeggio Spinnaker e per fortuna nelle strutture non ci sono stati danni. Nel pomeriggio i soccorritori hanno provveduto a domare le fiamme.

Scuola chiusa

Le temperature elevate hanno reso indispensabile un provvedimento del sindaco Massimiliano Sanna, che ieri pomeriggio ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia di via Lanusei fino a sabato 24. È stata la dirigente scolastica, la professoressa Pasqualina Saba Caradonna, considerate le alte temperature di questi giorni a chiedere la chiusura della scuola: è stato tenuto conto del verbale del medico scolastico competente, che ha evidenziato come, a causa delle elevate temperature e in assenza di adeguati impianti di climatizzazione, la prosecuzione delle attività didattiche risulta altamente pericolosa per la salute collettiva.Il sindaco Sanna, considerato che nella scuola non c’è un impianto di climatizzazione e oltretutto tenendo conto dell’avviso di allerta meteo della Protezione civile, ha firmato l’ordinanza di chiusura: un provvedimento a tutela dei bambini e del personale scolastico che potrà essere revocato al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione. Sulla situazione della scuola di via Lanusei è intervenuta la consigliera comunale Carla Della Volpe (Oristano più) che ricorda la richiesta fatta tempo fa dai genitori che ritenevano necessario installare i condizionatori per salvaguardare la salute dei bambini e del personale. Le aule, facevano notare i genitori, sono totalmente esposte al sole e la temperatura intrena sale in maniera vertiginosa.

Incendio sulla 131

Ieri pomeriggio un incendio si è verificato anche sulla Carlo Felice, all’altezza di Paulilatino: un’auto ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate anche alle sterpaglie lungo la strada. Si è rischiato che il rogo arrivasse al bosco vicino: pericolo scampato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, del Corpo forestale, Forestas e di due elicotteri.

RIPRODUZIONE RISERVATA