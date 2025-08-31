Incendi, pericolo alto anche oggi 

L’allarme incendi continua. Confermata per oggi l’allerta arancione in buona parte della Sardegna, in particolare nei territori del nord e del sud ovest dell’Isola. Per tutti gli altri, nel bollettino diramato ieri dalla protezione civile regionale è indicato il codice giallo, ovvero la previsione di pericolosità media.

Ieri, nella nota di fine serata, il Corpo forestale ha segnalato ben quattordici incendi in tutta la Sardegna, per due dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Parliamo innanzitutto dei roghi divampati in due ettari nelle campagne del Comune di Arzana, in località Cuile su Prediargiu - in questo caso le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo di Lanusei dell’incendio nel Comune di Luras, località Su Molino, e di quello nell’agro di Ortueri, in località Sa Pranedda.

