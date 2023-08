Incendi, oggi Curcio a Cagliari  

Il capo del dipartimento nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio oggi in Sardegna per una visita istituzionale. Alle 10 sarà nella sede della direzione generale della protezione civile, in via a Cagliari, accolto dal presidente della Regione Christian Solinas e dall'assessore slls Difesa dell'ambiente Marco Porcu. Un'occasione per fare il punto sulla campagna antincendi nell'Isola dopo i giganteschi roghi che hanno colpito la Sardegna da nord a sud con le fiammate di luglio: caldo torrido con punte di 48 gradi e vento di maestrale a oltre 100 chilometri all'ora. Alla presenza dei vertici delle Strutture nazionali e regionali impegnate nella campagna antincendi boschivi e delle rappresentanze delle organizzazioni di volontariato, si svolgerà infatti una breve riunione nel corso della quale verranno affrontate le tematiche relative alla lotta al fuoco, al fine di rafforzare la collaborazione e le sinergie tra le diverse strutture operative in Sardegna, nonché illustrati i progetti messi in campo per la diffusione della cultura di protezione civile. A conclusione dell'incontro, i rappresentanti istituzionali faranno visita al campo scuola "Anch'io sono la protezione civile" di Assemini, in località Is Olias, dove saranno presenti, oltre ai ragazzi coinvolti, anche i volontari delle organizzazioni gemellate attualmente presenti in Sardegna.

Il bollettino

Per oggi il bollettino diramato dalla Protezione civile Sardegna parla di pericolo di incendio “Alto”. La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali che l’evento, ad innesco avvenuto, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

Anche ieri, intanto, in tutto il territorio si sono registrati 22 roghi. In sei casi per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

