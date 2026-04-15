Incendi notturni, sit-in di protesta 

Riuniti per dire basta: all’aria irrespirabile, alle finestre che non si possono aprire, al senso di sconforto provato ogni volta che una segnalazione cade nel vuoto. I residenti di Is Corrias, Su Pezzu Mannu, Su Planu e le restanti zone periferiche di Selargius nei pressi della 554, hanno scelto di dare un segnale per attirare l'attenzione sui roghi notturni di rifiuti che si verificano in zona.

La protesta

Dopo svariate pec alle autorità competenti, petizioni e la formazione di un comitato di quartiere, ieri mattina si sono radunati per la prima volta nel terreno accanto all’ecocentro di Su Pezzu Mannu, uno dei luoghi più interessati dalla questione. Di fronte a un cimitero nero di elettrodomestici, sacchi di immondizia, plastica bruciata e carcasse di veicoli, una quindicina di membri del comitato ha denunciato ancora una volta la situazione, chiedendo provvedimenti urgenti. «Il problema dei roghi riguarda la salute di tutti quanti e dev’essere risolto», è la ferma posizione di Omar Zaher, referente del comitato e consigliere comunale di minoranza. «È un fatto grave: sta arrivando l’estate e le persone non potranno nemmeno aprire le finestre di casa. Ci sono anziani che escono per passeggiare e bambini che giocano in bicicletta per strada che non riescono quasi a respirare». Tutti concordi, i residenti dei vari quartieri, sul fatto che la piaga vada avanti ormai da anni.

I disagi

Ma negli ultimi mesi a loro dire si sarebbe persino intensificata, fino a toccare quota due o tre incendi a settimana, con la puzza di fumo e spazzatura bruciata che si propaga per chilometri. E anche a fiamme spente, il terreno accanto all’ecocentro – comunque non l’unico dove si verificano questi episodi – si presenta avvolto da un acre odore di plastica fusa. «Ormai il fenomeno si verifica quasi ogni sera, soprattutto il fine settimana. I responsabili iniziano a bruciare dalle 18 in poi e l’aria diventa subito irrespirabile», racconta Natalia Salis, residente da un anno a Is Corrias e altra referente per il comitato. «Ho mandato tantissime pec di segnalazione a tutti gli organi competenti, l’unica risposta è arrivata la settimana scorsa dall’Arpas: confermano che quest’aria contaminata può provocare danni alla salute degli abitanti, e sostengono che questa situazione vada immediatamente risolta. Siamo veramente preoccupati e indignati, vogliamo essere liberi di aprire le finestre e respirare».

La soluzione

Dai cittadini non mancano le proposte per provare a cambiare le cose. «Il minimo che si possa fare è recintare il terreno dove viene appiccato il fuoco e mettere delle telecamere di videosorveglianza», continua Zaher. «Inoltre, siccome i roghi vengono accesi sempre negli stessi orari, i barracelli o la forestale potrebbero fare degli appostamenti». Non da ultima, la carta istituzionale: «Come consigliere metropolitano chiederò un appuntamento al prefetto», conclude il portavoce del comitato.

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