Incendi nell’Isola: «Si combatte  il sintomo non la patologia» 

La soluzione non è nei Canadair, e neppure nelle tecnologie. Il rimedio agli incendi, che al principio di ogni estate minacciano i boschi sardi, è nel buon senso. Giuseppe Delogu la chiama «gestione saggia e condivisa del territorio», e comprende interventi come la coltivazione delle zone a ridosso dei centri abitati, l’attivazione delle comunità e l’uso razionale del fuoco.

Con le fiamme è possibile costruire una convivenza serena, sostiene il già comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, che domani, a Cagliari, nella basilica di san Saturnino, alle 18.30, terrà la consueta lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dai Musei nazionali, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Ecosistemi

Coerentemente con il titolo della sua lezione: “I paesaggi del fuoco: da antica opportunità a problema nella modernità”, Delogu propone un «cambio di paradigma», o meglio, un ritorno alle consuetudini del passato nella conduzione della questione incendi nell’isola. Il fuoco è un elemento dell’ecosistema da milioni di anni: ha contribuito a modellare i paesaggi naturali. Al contrario di ciò che si crede, non lo ha creato l’uomo, e alcune piante, per esempio la quercia da sughero con la sua corteccia spessa, sono il risultato di un’evoluzione guidata dal fuoco. Fin dalla loro comparsa, e per tutto l’Ottocento, gli uomini hanno saputo usarlo, anzi, sono gli unici animali ad aver imparato a manipolare il fuoco. Nella ricostruzione di Delogu, il rapporto di amicizia che ha sostenuto la colonizzazione della terra da parte degli esseri umani, fornendo loro calore per riscaldarsi dal freddo e per la cottura degli alimenti, luce ed energia per la lavorazione dei materiali, si è spezzato agli inizi del secolo scorso. Allorché i boschi sono diventati «miniere di legname», ossia una risorsa preziosa per l’industria, e non più pascolo libero per gli animali, il fuoco è diventato un pericolo, il nemico. Bruciare è un atto criminale, in contrasto con quanto si credeva nei nostri paesi: «Passada sa festa de Santa Maria donzunu pothat ponner fogu, mirande de no faghiri dannu». La militarizzazione è stata la risposta.

Equlibri

Oggi, afferma Delogu, «si combatte il sintomo: le fiamme, ma non la patologia», ovvero l’abbandono della terra, le urbanizzazioni estese, il cambiamento climatico, l’incuria delle foreste. Il 54 per cento della superficie dell’Isola è ricoperto di boschi, eppure la maggioranza è «non gestita», nel senso che non si allestiscono fasce parafuoco, sentieri praticabili o non si fa un’adeguata pulizia del sottobosco. Anche le zone intorno ai centri abitati sono spesso trascurate, ingombre di sterpaglie. E se invece, suggerisce il comandante, le comunità incentivassero l’impianto di orti o vigneti nelle periferie, come avviene in Spagna? Se si usasse il fuoco per ripulire il terreno nei periodi meno caldi?

La soluzione è in una scelta di responsabilità e protezione verso la natura e l’ambiente che si abita.

RIPRODUZIONE RISERVATA