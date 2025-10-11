VaiOnline
Terralba.
12 ottobre 2025 alle 00:27

Incendi nella pineta di Torre Vecchia, 30enne in cella 

Cinque incendi in un mese e mezzo. Le fiamme erano arrivate a minacciare persino le case di Marceddì, avevano lambito lo stagno di Corru S’Ittiri distruggendo quasi 9mila metri quadrati di pineta in località Torre Vecchia fra Terralba e Arborea. Un gravissimo danno ambientale provocato con cinque incendi per i quali ieri è stato arrestato un 30enne, Christian Loi, originario di Terralba ma residente a Luri, frazione di Arborea.

Dopo gli accertamenti del corpo forestale, gli inquirenti sono arrivati a ritenere che il disoccupato (assistito dall’avvocato Fabio Costa) sia il responsabile di quegli incendi. Il primo sarebbe stato appiccato il 16 luglio, gli altri fra fine agosto e il primo settembre: il fuoco aveva aggredito i pini della zona Torre Vecchia minacciando le aziende agricole e le case rurali ma anche la borgata marina di Marceddì. Le fiamme, inoltre, erano state appiccate in giornate molto calde e con forte vento, in particolare il primo settembre la Protezione civile aveva emanato un avviso di criticità alta per rischio incendio, con alte temperature e vento che avrebbero potuto ostacolare le operazioni di spegnimento. Alla luce di tutti questi elementi, il gip ha disposto l’arresto con ordinanza di custodia cautelare.

