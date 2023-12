Incendi nei campi di grano, agricoltore in arresto 

Un agricoltore 52enne di Samassi, Marco Scano, è stato arrestato dagli uomini del Nucleo investigativo di Cagliari del Corpo Forestale: è accusato di aver appiccato gli incendi che, tra il 17 e il 21 giugno scorsi, hanno devastato una decina di ettari di colture cerealicole, e di avere tentato senza successo di appiccarne altri. I danni causati dalla serie di roghi erano stati ingenti: raccolti in fumo, pericoli per l’incolumità delle persone e il rischio che le fiamme raggiungessero zone boscate. L’uomo, secondo gli investigatori, avrebbe usato il fuoco per colpire alcuni proprietari e impresari agricoli con i quali aveva avuto dei contrasti, che in alcuni casi avevano portato a delle aggressioni. L’ipotesi di reato è incendio boschivo doloso per il quale le norme, modificate due anni fa, prevedono la reclusione da 4 a 10 anni.

Le indagini

L’uomo è agli arresti domiciliari. Il provvedimento è scattato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari in base alle risultanze delle indagini condotte dal Nucleo investigativo forestale su un totale di ben 13 fra incendi tentati e consumati, tutti attribuibili alla stessa mano: in tutte le circostanze i ranger avevano trovato e sequestrato ordigni incendiari particolari, diversi dagli inneschi a tempo finora catalogati e repertati. Il seguito è stata una paziente opera di raccolta di informazioni ed elementi di prova: tutti portavano a Marco Scano.

A carico dell’agricoltore di Samassi, a quel punto, è scattata una perquisizione domiciliare: a casa gli sono stati trovati altri ordigni incendiari, già confezionati e pronti all'uso, dello stesso tipo di quelli trovati sulle scene del crimine.

Quella eseguita ieri è la sesta misura cautelare eseguita dal Corpo forestale sardo a carico di presunti incendiari nel 2023.

Giornate infernali

A Samassi quelle giornate di giugno furono infernali. Soltanto il 19, un lunedì, nel giro di due ore, fra le 7 e le 9, erano divampati sei incendi. Altri otto erano stati appiccati il sabato precedente, nel pomeriggio. Chi aveva coltivato a grano i suoi terreni si era ritrovato con un pugno di cenere in mano. Nei punti da dove era partito il fuoco delle micce del tutto particolari, a lenta combustione, realizzate con un gruppo di cerini disposti a corona e legati tra loro e a un sacco di iuta che brucia lentamente, dando tempo all’incendiario di allontanarsi dal luogo del delitto. (m. n.)

