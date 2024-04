Incendi: «L’ora della verità» 

Dopo 24 incendi dolosi (il conto parte dai primi dell’anno) adesso, per avvelenare il clima, a Olbia arrivano anche i post anonimi che “interpretano” gli atti intimidatori indicando nomi e cognomi dei responsabili. La Procura di Tempio ha acquisito dei contenuti comparsi negli ultimi giorni sui social (Facebook e Instagram). Qualcuno ha creato dei falsi profili per mandare messaggi trasversali che stanno facendo crescere ulteriormente la tensione. I magistrati di Tempio hanno aperto una indagine sui post e in particolare su uno che si apre così: “È giunto il momento della verità. Sappiamo bene chi sta azionando questi atti dolosi, parliamo di persone che quando sono state colpite da misure cautelari a Olbia non è accaduto più nulla”. Nel contenuto comparso su un profilo Facebook si parla della situazione di Olbia che, in sostanza, sarebbe al centro di una guerra tra gruppi di pregiudicati. Nel post vengono fatti nomi di persone che ora si ritengono diffamate e calunniate, anche per questa ragione il caso finirà presto alla Polizia Postale.

Paura e silenzio

Il materiale che sta approdando sui social è da decifrare, alcuni passaggi servono solo ad alimentare la confusione, altri invece hanno tutta l’aria di intimidazioni. Soltanto i reali destinatari possono coglierne il significato. Si parla in maniera vaga e non provata di spaccio di sostanze stupefacenti e di personaggi affiancati da “albanesi e spagnoli”, inoltre si fa riferimento a località del centro Sardegna per “piantagioni e armi”. Nel post vengono fatti due nomi, in diversi passaggi, e si parla di tensioni legate al traffico di cocaina e marijuana. La persona che scrive sembra essere direttamente interessata, costretta a restare lontano da Olbia: «È una città bellissima e un giorno vorrei tornare e non aver paura..sono uno dei di quelli che è stato usato per questi atti negli anni passati». Quindi, scrive uno che sarebbe stato “invitato” a non farsi più vedere in giro.

Il boss

Nei post compare anche il nome di un pregiudicato coinvolto in diverse indagini della Dda di Cagliari. L’anonimo autore scrive: «Non si vede, ma rimane alle spalle di tutto, facendo agire i suoi affiliati. Tutti tacciono per paura. Se succede altro darò delle prove». L’attendibilità del post è tutta da verificare, ma i messaggi anonimi non aiutano certo a rasserenare gli animi.

