Incendi in chiesa, si stringe il cerchio 

Persone che la parrocchia di Valledoria e don Mocci hanno aiutato, individui che in passato (anche recente) hanno avuto accesso alla chiesa di Cristo Re e ai locali di servizio collegati e che potrebbero essere coinvolti direttamente nei raid di domenica 5 e mercoledì 8 gennaio. Sono i soggetti che vengono monitorati in queste ore dai Carabinieri, le indagini sugli atti intimidatori ai danni del parroco di Valledoria avrebbero già virato verso alcune circostanze che ora sono vagliate dai pm della Procura di Sassari e dagli investigatori. Per ora si tratta solo di ipotesi, ma l’inchiesta procede in modo deciso verso alcuni contesti che non sono lontani dall’attività pastorale di don Francesco Mocci. Il sacerdote è stato sentito più volte dai Carabinieri della Compagnia di Valledoria e ha depositato una sorta di memoriale che descrive alcune situazioni di cui è stato sempre informato il vescovo della Diocesi di Tempio, Roberto Fornaciari. Il trasferimento ad altro incarico di Mocci non è legato ad alcun retroscena degli atti intimidatori avvenuti nei giorni scorsi, il parroco di Valledoria si è sempre occupato, come è normale per i sacerdoti, di persone in difficoltà. Qualcuno, però, potrebbe non avere accettato le regole della parrocchia e delle persone che operano con Mocci. Di sicuro, chi ha appiccato i roghi è entrato nell’edificio parrocchiale senza forzare porte e finestre e forse era in possesso delle chiavi. Inoltre è rimasto nella struttura a lungo prima di agire e infatti non vi sono testimonianze o immagini di movimenti di persone nell’immediatezza degli atti intimidatori. Oggi a Valledoria sarà celebrata una messa con la presenza del vescovo.

