«Incendi in cella, agenti penitenziari salvano 2 detenuti» 

«Due detenuti hanno bruciato gli arredi della cella, in due diverse sezioni. Le fiamme si sono propagate subito e i fumi hanno invaso i corridoi rendendo l’aria irrespirabile».

Il primo detenuto si è chiuso nel bagno della camera detentiva, ha aperto la doccia rendendo difficoltoso l’intervento degli agenti che hanno faticato per portarlo in salvo. «Dopo diversi tentativi gli agenti sono riusciti a sfondare la porta e hanno salvato l’autore dell’incendio. Sono quindi riusciti a spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità, sino a quando un altro detenuto qualche ora più tardi ha provocato un altro incendio costringendo gli Agenti a rischiare ancora una volta la propria incolumità per salvarlo e mettere in sicurezza gli altri detenuti». Gli episodi sono stati resi noti da Michele Cireddu, segretario generale della Uil Pa polizia penitenziaria: «Se gli agenti non avessero agito con tempestività mettendo a rischio la propria vita, l’epilogo sarebbe stato certamente diverso. Il carcere oristanese non può’ contare nell’immediatezza sull’area sanitaria perché i medici in istituto non ci sono più, non è garantita la loro presenza nelle 24 ore. Non può contare sui medici ed anche per le necessità meno gravi gli agenti sono costretti, su disposizione del direttore, ad accompagnare i detenuti in ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA