Incendi, il silenzio dei sindaci 

Nei giorni dell’incendio 2021 che troppe cose non abbiano funzionato è acclarato. Le giornate di fuoco sono state devastanti fisicamente e moralmente per tutti i montiferrini, e anche per i sindaci che hanno fronteggiato coraggiosamente un’emergenza divenuta poi catastrofe ambientale: 13mila ettari bruciati. Proprio i primi cittadini, che hanno alzato la voce per richiedere gli indennizzi in Regione per i danni subiti dai compaesani, stranamente non si sono costituti parte offesa nell’inchiesta giudiziaria.

L’inchiesta

Nessuna mano criminale ha appiccato il fuoco secondo le indagini della Procura di Oristano, quindi nessun dolo, e nessun responsabile. Le popolazioni montiferrine dopo due anni continuano a leccarsi ancora le ferite, in attesa dei ristori della Regione che arrivano alla spicciolata; intanto hanno visto boschi, uliveti, vigneti e sacrifici di una vita intera andare in fumo.

I sindaci

Antonio Flore Motzo di Scano Montiferru e Diego Loi di Santu Lussurgiu contattati telefonicamente non hanno risposto. Il primo cittadino di Tresnuraghes Gian Luigi Mastinu ha preferito «non rilasciare alcuna dichiarazione». A Cuglieri Andrea Loche, eletto sindaco tre mesi dopo i roghi estivi, non si è occupato direttamente delle vicende investigative e commenta: «Ci incontreremo con l’avvocato Cocco e approfondiremo la documentazione, per giungere a un ragionamento sul da farsi». A Bonarcado Annalisa Mele, divenuta sindaco qualche mese dopo l’incendio, lamenta le difficoltà degli enti locali nella gestione e tutela dell’ambiente: «I Comuni devono essere messi in condizione di avere risorse per la custodia e pulizia di sentieri e bosco, per scongiurare il pericolo incendi - precisa - abbiamo una collaborazione costante con il Corpo Forestale per il piano antincendio, ma con le risicate risorse del bilancio comunale non possiamo fare di più».Giovannantonio Cuccui, sindaco di Sagama, aggiunge: «Il problema vero, invece che scovare presunti colpevoli, è la mancanza di un piano di prevenzione regionale credibile e di manutenzione costante e pulizia del territorio. Non ci siamo costituiti perché sospettavamo che si sarebbe giunti a un esito del genere».