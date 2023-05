Incendi, idranti a secco nel parco 

Per ora piove ma la stagione degli incendi è alle porte. L’anteprima si è avuta nei giorni scorsi con i primi roghi a ridosso della statale 554 e in via Della Musica, al confine con il Molentargius. E lo scenario non è di quelli che fanno ben sperare: campi incolti ed erba secca ovunque, soprattutto nelle zone del litorale, ma anche a Molentargius. E poi gli idranti che non funzionano e che rendono ancora più difficile l’opera dei volontari, sempre in prima linea assieme ai vigili del fuoco.

La denuncia

L’ultimo incendio è di martedì. La miccia tra le sterpaglie in via Della Musica. Alimentate dal vento le fiamme hanno distrutto le piante che circondano il deposito di gas e soltanto il pronto intervento delle squadre di vigili del fuoco, Nos e Forestale di Cagliari ha evitato danni peggiori. «Ancora una volta però» denuncia Daniele Scala dei Nos, «non abbiamo potuto utilizzare gli idranti del parco che erano spenti e che ci sarebbero stati utili anche per rifornire i mezzi. Lo stesso disagio si era presentato anche l’anno scorso in via Lisbona quando per spegnere il rogo avevamo avuto grosse difficoltà perché gli idranti del parco non funzionavano. Sono spenti e l’acqua non c’è».

Il parco

A chiarire la questione è il presidente del parco Stefano Secci che spiega: «L’acqua c’era ma non era a pressione. In pratica l’acqua viene data dal depuratore, all’interno di questo c’è un impianto elettrico che gestisce la pompa che era bloccato perché c’è stato un problema di energia elettrica. Ma è già stato tutto risolto e le associazioni se vogliono possono andare a vedere».