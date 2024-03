Incendi estivi, ora c’è un indagato 

Un giovane è stato iscritto nel registro degli indagati per un gigantesco incendio che, il 21 luglio scorso, devastò oltre 500 ettari di aree, in gran parte di boschive, attraversando i territori di diversi centri del Sarcidano. Prematuro ipotizzare che sia lui l’incendiario, anche perché gli accertamenti della Procura sono ancora in corso, ma la sua auto sarebbe stata filmata quel giorno dalle telecamere piazzate nei vari paesi colpiti dal rogo.

Le indagini

Le fiamme, stando al racconto fatto da chi in quella giornata lavorò a lungo per domare il fuoco, sarebbero partite in sequenza dalle 13.30, appiccate lungo il percorso della strada statale 128. Da Suelli a Nurri, passando per Mandas, Escolca e Gergei. Analizzando le telecamere che si trovano nei vari centri, in un’ora compatibile con quella dei fatti, gli investigatori della Forestale, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Vacca, avrebbero individuato alcuni veicoli. Su quello intestato a Stefano Dedoni, 32 anni di Gergei, si sarebbero concentrate le attenzioni della Procura che ha disposto ulteriori accertamenti e una perquisizione domiciliare. E per poterlo fare ha dovuto per forza iscrivere il giovane nel registro degli indagati, consentendogli di essere assistito da un difensore di fiducia: l’avvocata Herika Dessì.

L’incendio

Stando a quanto accertato dai forestali, le fiamme sarebbero state appiccate gettando delle micce incendiarie nelle cunette. Una sequenza di roghi che si è poi estesa per circa cinquecento ettari: quattrocento erano boschi che sono andati completamente distrutti. Per spegnere quei roghi vennero impegnati di Canadair e veri elicotteri del Corpo Forestale della Regione, ma anche squadre di terra di Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile e gli uomini dell’antincendio dell’Agenzia Forestas. Nessun dubbio, almeno per gli inquirenti, che il fuoco abbia avuto un’origine dolosa. Ma proprio nel tentativo di dare un nome al presunto incendiario, il pm Vacca ha ordinato ai forestali di esaminare i filmati delle varie telecamere, pubbliche e private, piazzate nei vari centri interessati dal fuoco. Da qui sarebbe saltata fuori l’auto del 32enne, ma solo nelle prossime settimane sarà possibile capire se il proprietario del veicolo c’entri qualcosa o se, suo malgrado, abbia solo avuto la sfortuna di transitare casualmente in quella zona.

La difesa

«Si tratta di una ipotesi investigativa fondata sul solo fatto che il mio assistito percorra tutti i giorni la statale 128 per recarsi a lavoro», ha rimarcato con forza l’avvocata Herika Dessì, «così come è avvenuto il giorno dell’incendio. Il fatto è certamente grave, ma in assenza di ulteriori elementi e con una perquisizione negativa, è altrettanto grave attribuirlo, solo per questo, ad un normale cittadino che si dichiara estraneo ai fatti».

