«Incendi, estate critica» Focus dell’Unione europea, l’Isola è ad alto rischio 

L’impero infuocato d’oriente quest’anno fa più paura, alla Regione. Ma è l’area a nord di Cagliari, quella in cui la situazione è più incendiaria secondo l’Unione europea, e stavolta non ci sono metafore: si parla di “incendiaria” in senso letterale, cioè per la solita, imminente attività di chi appicca il fuoco a una Sardegna sempre più “nera” e alle prese con la grave carenza di mezzi aerei di soccorso: sul mercato, quest’anno, la Regione quasi non ne ha trovati perché tre avvisi di gara sono andati deserti. E siamo già nella “pre estate”, tenendo conto che le prime avvisaglie dell’attività degli incendiari si sono già viste nelle scorse settimane: alle prime “maestralate” hanno corrisposto roghi decisamente importanti. Tutto questo, mentre oggi l’assessorato regionale all’Ambiente rivela i piani per combattere la piaga degli incendi estivi, con la speranza che siano annunciate nuove convenzioni per il noleggio di elicotteri e Canadair da parte delle compagnie private: hanno già sottoscritto la quasi totalità dei contratti con le altre Regioni, mettendo la Sardegna nelle condizioni di fronteggiare la campagna antincendi 2024 con pochi mezzi aerei a disposizione.

Le paure di Bruxelles

L’allarme dell’Unione europea si concentra dunque sul territorio a nord di Cagliari, mentre la Regione è più preoccupata per quanto avverrà sul versante orientale, dove la siccità colpisce in maniera ancora più violenta rispetto agli altri settori dell’Isola, a causa della siccità. Per quanto riguarda il Cagliaritano nella parte sopra il Capoluogo, a metterci in guardia è un’organizzazione dell’Unione europea che si chiama Effis, cioè il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi del sistema Copernicus. Ha assegnato in “zona rossa” per il pericolo di incendi boschivi l’area di Barletta, in Puglia, e quella a nord di Cagliari: l’Effis dell’Ue prevede insomma che poco sopra il Capoluogo ce la vedremo particolarmente brutta, e non resta che sperare in una previsione errata.

I forestali

«Teniamo sempre in considerazione le previsioni e gli studi che si realizzano per quanto riguarda i roghi estivi», premette il generale Fabio Migliorati, comandante del Corpo forestale e di sicurezza ambientale della Regione, «e li abbiniamo ai numerosi dati scientifici che sono già in nostro possesso. A preoccuparci molto», aggiunge il generale Migliorati, «sono però gli eventi colposi, cioè i grandi incendi boschivi frutto di distrazioni o di comportamenti superficiali da parte delle persone».

La Regione

All’assessorato alla Difesa dell’ambiente si prende nota dell’allarme lanciato dall’Effis, ma se ne aggiunge un secondo: «Spiegheremo stamattina in una conferenza stampa», premette l’assessora Rosanna Laconi, «come abbiamo deciso di affrontare la consueta emergenza estiva per quanto riguarda gli incendi». L’esponente della Giunta Todde non concede anticipazioni, e nemmeno chiude la porta all’ipotesi che, nelle ultime settimane, viale Trento sia riuscita a trovare qualche elicottero e aereo con equipaggio sul mercato dei noleggi di velivoli equipaggiati per la campagna antincendi. «Sappiamo», spiega l’assessora Laconi, «che quest’anno la parte orientale dell’Isola è praticamente secca: in un periodo di siccità severa e di bacini idrici semivuoti in tutta l’Isola, il lato est è ancora più secco, giallo e pronto a bruciare». Oggi si conoscerà il piano per affrontare l’emergenza speciale all’interno di quella normale. Deve funzionare, altrimenti l’estate 2024 rischia di essere ricordata a lungo.

