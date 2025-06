Incendi e vandalismo, paura a Su Planu 

Non solo panchine distrutte nel parco comunale, ora la nuova “moda” dei ragazzini è appiccare fuoco nel quartiere durante la notte e disturbare chi dorme. Un incubo per i residenti di Su Planu, rione selargino che sembra quasi un piccolo paese tranquillo ma che da tempo è diventato ostaggio di uno o più gruppi di teppisti.

Escalation

Gli ultimi episodi sono di qualche giorno fa: nel cuore della notte qualcuno ha dato fuoco ai mastelli condominiali posizionati davanti il civico 9 di via Boiardo, a due passi dall’omonima piazza diventata cuore pulsante del quartiere al confine con Cagliari. «Abbiamo sentito un forte odore di bruciato», raccontano i residenti del palazzo che hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver visto le fiamme a bordo strada. «I contenitori sono stati bruciati completamente, ci sono ancora i segni visibili nel marciapiede». Tutti parlano chiedendo l’anonimato per paura di ritorsioni, anche se poi di fatto qualche residente della zona ha denunciato i fatti sui social con tanto di nome e cognome. «Siamo terrorizzati», dicono, «questo era un quartiere gioiello ma da un po’ di tempo non c’è più tranquillità: gli atti vandalici sono sempre più frequenti, per non pare degli schiamazzi sino a tardi in piazza. Sono più gruppi di ragazzini, forse non del quartiere», sostengono gli abitanti, «sta di fatto che abbiamo paura». Non va meglio nella zona tra via Monte Monviso e via Monte Bianco, una stradina del quartiere dove alcuni adolescenti hanno appiccato un incendio in un tratto di sterpaglie, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La politica

Problema denunciato anche dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher: «Le telecamere evidentemente non bastano, serve trovare una soluzione per garantire maggiore sicurezza nel quartiere», chiede rivolgendosi ai vertici del Municipio e alle forze dell’ordine.

«Il controllo e l’attenzione sul territorio sono costanti», assicura il sindaco Gigi Concu, «ma ovviamente non ci consentono di evitare episodi di vandalismo, spesso a opera di ragazzini, che per quanto ingiustificabili e condannabili non possono arrivare a far parlare di allarme sicurezza che avrebbe portato all’intervento delle autorità preposte. Da parte nostra possiamo intensificare ulteriormente i controlli e procedere all’identificazione dei responsabili, come nel caso degli atti di teppismo di via Monte Bianco: tutti minorenni, identificati grazie alle registrazioni delle telecamere, per i quali», conclude il sindaco, «abbiamo concordato che procedano alla riparazione dei giochi con la collaborazione dei genitori a chiusura dell’anno scolastico».

