Incendi e prevenzione, infuria la polemica 

Polemiche sul tema degli incendi estivi, a Monastir, tra la minoranza consiliare e l’esecutivo guidato dalla sindaca Luisa Murru, che nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di calamità naturale per i danni causati dal rogo dello scorso 6 agosto. Nel luglio del 2022, all’indomani del devastante incendio che aveva incenerito decine di ettari nelle zone di Monte Zara e Is Serras (siti di pregio archeologico e naturalistico), il gruppo “Patto civico per Monastir”, guidato dal capogruppo Giuseppe Cinus, aveva presentato un’interrogazione consiliare con cui chiedeva impegni all’amministrazione in tema di prevenzione degli incendi.

Le accuse

«Il 6 agosto scorso, a poco più di un anno dall’anniversario dell’incendio che devastò buona parte del territorio di Monastir il 24 e 25 luglio 2022, ci troviamo di nuovo di fronte a un devastante incendio a completamento dello sfregio subito dal nostro territorio», scrivono Cinus e gli altri componenti del gruppo di minoranza (Paola Ugas e Maria Franca Murgia). Ferma restando la condanna nei confronti dei criminali che distruggono la nostra terra, il nostro ruolo di amministratori ci obbliga a una riflessione sull’operato della Giunta comunale in tale ambito», scrive la minoranza in una nota, nella quale si critica l’operato dell’esecutivo in materia di prevenzione degli incendi, in particolare l’assessore competente Giovanni Battista Cabras. «Il problema della sicurezza del territorio a parer nostro è disatteso: non esiste un progetto di recupero delle aree percorse da incendi», scrive ancora il gruppo guidato da Giuseppe Cinus.

Le repliche

«Anche quest'anno – ribatte l’assessore dell’Agricoltura Giovanni Battista Cabras – come negli anni precedenti abbiamo provveduto alla pulizia e allo sfalcio delle infestanti dalle cunette, dalle vie rurali, dalle zone Pip e di tutte le zone industriali del paese. Abbiamo creato delle fasce tagliafuoco, abbiamo sollecitato Forestas affinché eseguisse le lavorazioni di sua competenza». Quanto all'incendio dello scorso 6 agosto, prosegue Cabras, «purtroppo, in quelle occasioni c'è ben poco da fare. Le fiamme, supportate da un forte vento di maestrale, attraversavano intere aree prive di vegetazione per ripartire in altre zone. In queste circostanze le fasce tagliafuoco risultano totalmente inutili».

Nella polemica interviene anche la sindaca Luisa Murru: «L'accusa di immobilismo è assolutamente infondata. Abbiamo fatto tutto quello che un piccolo Comune, con risorse limitate, può fare. Alcuni esempi: abbiamo emesso ordinanze di pulizia del verde privato, manutenzione del verde pubblico in area urbana e extraurbana, sollecitato alcuni enti regionali perché provvedessero alla pulizia delle aree di loro competenza, rinnovato la convenzione con l'Orsa Monastir per attività non solo antincendio ma soprattutto di prevenzione ambientale. Sarebbe necessario – conclude Murru – che la Regione intervenisse in aiuto dei Comuni erogando a inizio anno fondi per attività di prevenzione degli incendi».

