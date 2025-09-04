Incendi e indennizzi, è polemica 

In piena estate, il 17 luglio, un pauroso incendio ha investito le campagne di San Gavino, causando danni per circa 40 ettari ad aziende agricole e allevamenti. Dopo questo episodio i cinque consiglieri di minoranza Nicola Ennas, Angela Canargiu, Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù hanno presentato un’interrogazione al sindaco Stefano Altea per sapere quali danni hanno subito le aziende e per capire in che modo l’amministrazione si è attivata per aiutare gli imprenditori locali. «Diverse aziende sono rimaste colpite da quest’incendio e ci risulta che non ci sia stato nessun intervento dell’amministrazione comunale – dice Nicola Ennas –. Nelle campagne c’è una scarsa manutenzione di cunette, siepi e strade campestri e occorrerebbe una maggior cura. Non ci risulta che sia stato chiesto lo stato di calamità naturale per consentire alle aziende colpite dall’incendio di aver accesso agli indennizzi. Come minoranza nel mese di giugno avevamo presentato una richiesta di chiarimenti sulla pulizia del paese nelle aree periferiche e poco o niente è stato fatto».

Ma il sindaco Stefano Altea respinge le accuse di immobilismo: «Come amministrazione abbiamo delegato la competenza della Protezione civile all’Unione dei Comuni e 28mila euro sono stati utilizzati per mettere in sicurezza la parte urbana, mentre gli episodi che sono avvenuti riguardano le campagne dove la pulizia è a carico del privato partendo da 200 metri dall’abitato. Per la prevenzione degli incendi servirebbero notevoli risorse. In merito all’episodio specifico, quel giorno c’era allerta gialla e la competenza per l’intervento era della Regione: speriamo che questa possa dare delle forme di ristoro alle aziende colpite. Le misure messe in campo dal Comune sono limitate dal budget e vogliamo attivare la compagnia barracellare organizzando nelle prossime settimane un incontro di sensibilizzazione».

Ennas resta critico: «L’amministrazione può migliorare la programmazione anche inserendo determinati capitoli di spesa per la prevenzione degli incendi e la cura delle campagne dove alle volte non arrivano neppure i mezzi di soccorso per le pessime condizioni delle strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA