Incendi e furti, paura a Su Planu 

I roghi e il caos notturni sono ormai all’ordine del giorno, anzi della notte. Così come le lamentele dei residenti di Su Planu, quartiere di Selargius dove da alcune settimane vagano gruppi di ragazzini che terrorizzano gli abitanti.

Escalation

Dopo l’incendio di alcuni mastelli condominiali in via Boiardo la scorsa settimana, con tanto di intervento dei vigili del fuoco, qualcuno ha replicato all’alba fra martedì e ieri: stavolta l’incendio non ha coinvolto i contenitori ma alcuni cumuli di spazzatura lungo il marciapiede a due passi dalla piazza centrale del quartiere e dai parchi comunali. E poi c’è il solito gruppetto che, ogni notte, tiene svegli i residenti a ridosso di via Monte Gennargentu fra urla e sgommate in motorino, stesso discorso nella piazza di via Monte Bianco dove alcune settimane fa sono state distrutte le panchine.

«Servono più controlli», ribadisce Marta Pireddu a nome di chi vive nel quartiere, «ormai non si tratta più solo di disturbo della quiete durante la notte, ma di incendi che possono causare danni seri alle case o alla auto in sosta per strada».A preoccupare è anche l’escalation di furti nelle auto in sosta per strada, con vetri frantumati alla ricerca di soldi e oggetti di valore all’interno dell’abitacolo: è successo di recente in via Mossa, in via Montanaru e nella zona fra via Loni e via Araolla. E anche in alcune strade del centro città.

L’allarme

Allarme lanciato anche dal capogruppo del Pd Omar Zaher: «Il quartiere e i residenti sono ormai in balia dei vandali e questo è inaccettabile, va trovata una soluzione subito prima che succeda qualcosa di grave. Il sindaco deve allertare le forze dell’ordine», propone il consigliere comunale, «perché questa situazione non è davvero più tollerabile».

Problema sicurezza già al vaglio dei vertici del Municipio che da giorni stanno studiando possibili soluzioni da mettere in campo nel breve periodo. «Parliamo di episodi di vandalismo, in questo caso a opera di ragazzini, a cui è difficile come amministrazione far fronte se non con telecamere, che abbiamo installato in diverse zone e ci hanno consentito di identificare di recente i responsabili di atti vandalici, e con controlli che cercheremo di potenziare», dice il sindaco Gigi Concu.

Vigilanza notturna

«Con la Polizia locale», spiega il primo cittadino, «da alcune settimane stiamo ragionando sull’attivazione di un ulteriore turno di lavoro, magari sino a mezzanotte, per poter monitorare il territorio anche oltre il solito orario di servizio dei nostri vigili urbani. Un potenziamento della presenza degli agenti che ovviamente si allarga a tutto il territorio comunale, compreso il quartiere di Su Planu». Una novità che dovrebbe sbloccare anche un altro problema vissuto in centro: i bagni pubblici nei parchi, chiusi perché più volte vandalizzati.

