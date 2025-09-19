Incendi e furti nello stagno, più controlli 

Troppe auto in cenere e abusivi in azione nello stagno di Cabras. Il prefetto, Salvatore Angieri, ieri mattina ha convocato il coordinamento delle forze di polizia per approfondire le misure di prevenzione e sicurezza nella cittadina lagunare anche alla luce del recente incendio di un’auto di un pescatore del Consorzio cooperative Pontis. Ultimno di una lunga scia di atti simili.

«Nel corso della riunione sono state valutate le possibili linee di intervento e le azioni mirate da mettere in campo, tenuto conto anche dei furti di prodotto ittico nello stagno di Mar’e Pontis, già oggetto di specifici approfondimenti – si legge in una nota degli uffici di via Beatrice d’Arborea – Il prefetto ha disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto, da svolgere in forma congiunta e coordinata dalle forze di polizia, Corpo forestale e dalla Capitaneria di porto, secondo modalità che saranno valutate nel tavolo tecnico in Questura». Non solo, proseguiranno infatti anche i controlli lungo la filiera della distribuzione e commercializzazione del pescato. Programmati infine servizi ad “alto impatto” finalizzati soprattutto alla prevenzione di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

«Attività di vigilanza e controllo sono già in corso anche nel compendio ittico di Marceddì, nel comune di Terralba, a seguito dei recenti episodi di furto: il prefetto ha disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi», viene puntualizzato nella nota.

