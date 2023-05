Incendi e estorsioni contro i concorrenti: nove a processo  

Tutti a giudizio. Il Gup del Tribunale, Giuseppe Pintori, ha accolto la richiesta del pm Andrea Vacca, rinviando a giudizio i 9 presunti responsabili di una serie di attentati incendiari compiuti contro ditte concorrenti operanti nel Cagliaritano e nel Medio Campidano.

A febbraio dovranno comparire davanti ai giudici per l’avvio del dibattimento il cagliaritano Davide Rubino, 53 anni, il quartese Silvio angioni (54), Alfio Rubuno (63), e sei cittadini di origine slava: Marko Sulejmanovic, Camil e Valentino Seferovic, Fadil e Aleksandro Ahmetovic, e Sadik Seilimovic. Tra le accuse, a vario titolo, spiccano quelle di estorsione e incnedio doloso, mentre i difensori sono Rita Dedola, Francesco Marongiu, Michele Satta, Pierluigi Concas, Anna Maria Busia e Anna Maria Scarpa.

Figura centrale, secondo gli inquirenti, è Davide Rubino, arrestato nel febbraio di tre anni fa: sarebbe stato lui ad aver organizzato i raid incendiari, compiuti materialmente dagli indagati di origine slava, contro sei aziende concorrenti. Gli incendi danneggiarono seriamente mezzi di trasporto e macchinari in depositi di Sestu e Macchiareddu, due ad Assemini ai danni di un cugino di Rubino, e ancora a Nuraminis e Senorbì. Ieri il Gup Pintori ha ritenuto di non poter prosciogliere i nove imputati, fissando così la data per l’avvio del processo. Nessuno ha chiesto riti alternativi.

RIPRODUZIONE RISERVATA