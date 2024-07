Incendi e caldo: emergenza idrica senza fine 

Caldo e incendi aggravano la crisi idrica a Serramanna, dove il sindaco Gabriele Littera è tornato a chiedere ai cittadini di «fare attenzione ai consumi». Il primo cittadino, che il 13 aprile scorso, in anticipo di tre mesi rispetto al 2023, aveva emesso l’ordinanza sul risparmio idrico vietando fino al 30 settembre «tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per l’igiene personale dell’acqua» non nasconde la preoccupazione. Le risorse nei pozzi artesiani comunali sono calate nell’ultimo mese e mezzo di 200 metri cubi giornalieri (ad aprile i pozzi donavano 2.905 metri cubi d’acqua al giorno, e nello stesso periodo del 2023 erano 3.325). «Attualmente – annotta il primo cittadino – stiamo pescando 2.730 metri cubi al giorno». Troppo poco per potere garantire acqua potabile a tutte le famiglie e attività di Serramanna.

A pagare il prezzo più alto sono le zone più alte del paese, raggiunte con sempre più difficoltà dalla pressione della rete idrica vecchia di 50 anni che sconta anche i guasti quotidiani alle tubature. «Le criticità maggiori si verificano nella periferia lato est di Serramanna e nella lottizzazione di via Melis», rileva Littera che torna a chiedere sacrifici alla cittadinanza. «Una sempre minore disponibilità di acqua dal sistema dei pozzi dell’acquedotto comunale, una conseguente minore pressione nella rete di distribuzione e viceversa maggiori consumi dovuti al periodo, rendono difficoltoso raggiungere puntualmente e correttamente una parte delle utenze del nostro centro urbano». Ma non è tutto. A Serramanna, negli ultimi giorni, alle temperature africane si sovrappongono i vasti incendi che hanno interessato il territorio e reso ancora più rovente il clima e causato l’interruzione dell’energia elettrica nella zona dei pozzi comunali. Continua il sindaco Littera. «L’insieme di incendi in agro, nella giornata di venerdì, ha reso necessaria la sospensione per alcune ore dell’approvvigionamento dell’energia elettrica negli impianti del servizio idrico della zona per consentire agli elicotteri di operare in sicurezza. Si raccomanda la massima attenzione e cautela nell’uso dell’acqua, evitando qualunque genere di spreco o utilizzo improprio». Insomma: a Serramanna è sempre più emergenza idrica, e se la situazione dovesse ancora peggiorare sarà molto probabile il ricorso al controverso allaccio idrico a bocca richiesto dal Comune di Serramanna al gestore unico Abbanoa, per garantire l’erogazione dell’acqua a tutta Serramanna. «Si sta procedendo ai lavori per l’allaccio: scavi, posa deposito, installazione motori e quadri elettrici e collegamento alla rete esistente, che termineranno a breve», spiega Littera, che ci aveva visto lungo sulla disponibilità in calo dell’acqua nei pozzi comunali. «Mi sarebbe piaciuto sbagliarmi», sospira Littera.

