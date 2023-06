«Incendi e alluvioni, volontari in prima fila» 

«La paura è un aspetto inevitabile della vita, impossibile da negare. Occorre distinguerla dal panico. Una persona ben addestrata è in grado di trasformare la paura in concentrazione. Quando l'allarme risuonava in caserma, la paura si faceva sentire in me, ma è possibile che proprio questa paura sia stata la chiave per garantire il buon esito delle situazioni».

Una vita dedicata alla lotta contro gli incendi. Franco Vistosu, 75 anni, presidente dell'organizzazione di volontariato Capoterra 2.0, ha una storia nel mondo del soccorso e dell'antincendio che abbraccia molti decenni. Fin da giovane, ha nutrito una passione innata per l'aiuto agli altri e ha scelto di mettere a disposizione le sue competenze e il suo coraggio per garantire la sicurezza degli altri.

Una storia lunga

«Fin da giovane, ho iniziato a lavorare come vigile del fuoco. Già all'età di 20 anni, avevo accumulato un anno di esperienza nel settore. Ho avuto l'opportunità di svolgere diversi anni di servizio presso lo stabilimento Eni di Sarroch. Non solo all'antincendio, ma soprattutto nel campo della prevenzione degli infortuni. Da quel momento in poi, ho deciso di dedicare la mia vita a questa missione: formare i giovani sui rischi presenti negli ambienti di vita».

Ha mai avuto paura?

«La paura è un aspetto inevitabile della vita, impossibile da negare. Occorre distinguerla dal panico. Una persona ben addestrata è in grado di trasformare la paura in concentrazione. Quando l'allarme risuonava in caserma, la paura si faceva sentire in me, ma è possibile che proprio questa paura sia stata la chiave per garantire il buon esito delle situazioni».

Dal 2008 a Capoterra.

«Galeotta fu l’alluvione del 2008. Giunsi in questa comunità con l'obiettivo di aiutare amici e colleghi a rialzarsi dopo che l'alluvione aveva gettato il paese nel caos. Inizialmente, ero qui solo per qualche mese, ma col passare del tempo, ho deciso di stabilirmi definitivamente insieme a mia moglie e i miei figli. Rimane un profondo rammarico il fatto che tragedie come queste continuano a verificarsi, come dimostra l'esempio dell’Emilia-Romagna ancora oggi. Fu proprio a seguito di quella terribile alluvione che iniziammo a gettare le basi per ciò che siamo diventati oggi».

Un’esperienza che l’ha segnata?

«Il terremoto dell'Irpinia. Mi ha permesso di imparare molte lezioni preziose sulla vita e sul lavoro. Ciò che mi ha colpito di più è stata l'accoglienza calorosa da parte degli abitanti. Erano profondamente grati per il nostro aiuto».

Come nasce Capoterra 2.0?

«Era il 19 marzo del 2011, decidemmo di organizzare una simulazione di incidente coinvolgente principalmente i bambini. Inizialmente, non avevo intenzione di diventare il presidente dell'associazione, ma fui convinto con fatica dai miei amici. Abbiamo trovato modi creativi ed ecologici, come il riciclo dei tappi di plastica, per far progredire l'associazione. Da quel momento, abbiamo iniziato a visitare regolarmente le scuole, dalle classi dell'infanzia fino alle scuole superiori, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza sul lavoro, dei corsi antincendio e dei rischi negli ambienti di vita. Ciò che mi emoziona di più? Le domande dei bambini e i loro racconti. Tutti vogliono indossare il casco di sicurezza e farsi fotografare».

