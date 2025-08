Incendi dolosi per vendere foraggio: quattro gli indagati 

Incendi appiccati per poi vendere con maggiore facilità il foraggio. È questa la pista seguita dalla Procura di Cagliari per dare un nome ai responsabili di una serie di roghi dolosi capaci di ridurre in cenere pascoli, macchia mediterranea e boschi per duecento ettari nel territorio di Nurri. Il più grave è avvenuto il 21 luglio scorso: per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire quattro mezzi aerei antincendio della Regione , dell’Aeronautica e dell’Esercito.

Le indagini, affidate dalla sostituta procuratrice Rossella Spano al Corpo Forestale, hanno portato a importanti sviluppi in tempi brevi. Sarebbero quattro gli indagati, non tutti di Nurri, sulla base di una serie di riscontri investivi e di perquisizioni nelle abitazioni e nelle campagne del paese. i ranger, stando a quanto trapela dal fitto riservo investigativo, avrebbero prelevato anche materiale biologico ad alcune delle persone indagate per estrarre Dna da comparare con quanto rinvenuto in alcuni ordigni incendiari ritrovati dove sono partiti i roghi.

Il territorio comunale di Nurri è da anni interessato da una serie ripetuta di incendi. Anche in questa stagione sono moltissimi i roghi dolosi anche gravissimi che hanno interessato pascoli, macchia mediterranea e boschi.

Bocche cucite da parte degli inquirenti ma si ritiene che le indagini abbiano preso una precisa direzione, come confermato i quattro indagati. (p. c.)

