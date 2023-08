Incendi, dichiarato lo stato di calamità naturale 

Ieri la giunta di San Giovanni Suergiu, ha deliberato la dichiarazione di stato di calamità naturale per i grossi danni provocato degli incendi che hanno distrutto circa 1000 ettari di vegetazione, danneggiato aziende, colture orticole, frutticole e vitivinicole, oltre ad allevamenti di bestiame.Le fiamme hanno interesasto anche la necropoli nuragica di Is Loccis Santus

«Di fronte a questo disastro ambientale ed economico del nostro territorio – afferma la sindaca Elvira Usai - reputiamo che deliberare immediatamente lo stato di calamità sia lo strumento più immediato e decisivo per aiutare chi è stato colpito dagli incendi dei giorni scorsi. Lo dobbiamo a tutti coloro che in pochi istanti hanno visto andare in fumo anni di sacrifici e duro lavoro»,

La delibera è arrivata dopo l’incontro tra la sindaca e l’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu. Nei giorni scorsi l’esponente delle Giunta Solinas e la prima cittadina hanno effettuato un sopralluogo nelle zone interessata dagli incendi. Nell territorio comunale ci sono stati almeno tre roghi che hanno visto impegnati sul campo centinaia di uomini tra protezione civile, corpo forestale, barracelli, vigili del fuoco, mezzi aerei, forze dell’ordine e 118. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA