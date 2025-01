Incendi di Los Angeles, ora fa paura il vento Oltre 150mila evacuati  

Los Angeles. L’inferno a Los Angeles è ancora lontano dalla fine. I venti di Santa Ana, che avevano concesso una breve tregua, si sono rafforzati e soffieranno con violenza almeno fino a mercoledì, mentre il numero dei morti e degli edifici distrutti dagli incendi devastanti di questi giorni continua tragicamente ad aumentare. Le autorità della metropoli hanno avvertito che la «minaccia è ancora alta» e non si può abbassare la guardia. «Le condizioni del vento peggioreranno nei prossimi giorni e condizioni meteorologiche critiche continueranno fino a mercoledì», ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco, Anthony Marrone, in una delle tante conferenze stampa di queste giornate convulse.

L’emergenza

Sono oltre 153.000 i cittadini di Los Angeles che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione ma i numeri vengono aggiornati ogni ora, come quello delle vittime: 16 finora quelle accertate. Il fronte di fuoco più preoccupante, secondo le autorità, è l’incendio di Palisades, «un mostro a più teste con possibilità di crescita in diverse direzioni» vista la folta vegetazione dell’area, ha spiegato il portavoce dei pompieri David Ortiz. Questo rogo al momento è contenuto soltanto all’11%. Poi c’è il secondo più grande, l’Eaton fire nel nord della città intorno a Pasadena, contenuto al 15%; l’incendio di Kenneth al 90% e quello di Hurst al 79%. Oltre ai rinforzi via aerea, a Los Angeles è arrivato un team di circa 1.000 pompieri dal Messico. C’è poi la piaga dei saccheggi delle case evacuate che continuano, con la residenza della vice presidente Kamala Harris a Brentwood presa di mira da due balordi alla fine arrestati. Sono almeno 29 le persone fermate dalla polizia per tentato furto nelle case abbandonate, alcuni fingendosi pompieri, o per violazione del coprifuoco.

I danni

Ci sono poi i problemi più a lungo termine come quello dei danni - oltre 150 miliardi ormai - e delle assicurazioni che prevedono perdite di circa 20 miliardi di dollari, secondo le previsioni di Jp Morgan. L’incendio che costerà di più sarà quello di Palisades, una zona molto benestante dove il costo medio di una casa è di circa 3 milioni di dollari. Intanto, la sindaca della città Karen Bass, travolta dalle polemiche per un'emergenza che secondo alcuni poteva essere evitata, si è detta fiduciosa che nei prossimi giorni Donald Trump si farà vedere a Los Angeles, nonostante i violenti attacchi del presidente eletto contro di lei.

RIPRODUZIONE RISERVATA