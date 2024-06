Incendi, allerta per i terreni incolti 

Avrebbero dovuto pulire tutto entro maggio. Via le erbacce, ma anche eventuali rifiuti. Invece gran parte dei proprietari di terreni in centro e nel litorale, non ha effettuato gli sfalci e così, con la stagione degli incendi che è già cominciata, i pericoli sono enormi.La città, dal centro alla costa, è una miccia pronta a esplodere e il maestrale previsto nei prossimi giorni non sembra promettere niente di buono.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono le associazioni di Protezione civile che operano nel territorio.La situazione è molto pericolosa» spiega Daniele Scala dei Nos, «il Comune ha effettuato lo sfalcio in molti terreni di sua competenza ma i privati sono in forte ritardo». Le zone più a rischio sono le solite, «Flumini, Santu Lianu, Sant’Andrea» aggiunge Scala, «ma ho timore per le strade che vanno verso il mare e per Geremeas». In questo quadro, «possiamo solo sperare che le persone quest’anno siano più responsabili, soprattutto i turisti che spesso fanno azioni sconsiderate arrivando qui da regioni dove il rischio incendi non è estremo come da noi».

I vasconi

Per cercare di tamponare al meglio l’emergenza i Nos stano adottando importanti iniziative. «Stiamo disseminando il territorio di vasconi mobili per poter avere punti acqua in punti strategici, a cui attingere in caso di necessità» rivela Scala, «vasconi nostri e a nostro carico. Per il resto non abbiamo ancora notizie dagli enti regionali per eventuali convenzioni che coprano i costi vivi del servizio di prevenzione e lotta agli incendi».

A confermare la situazione è anche Amedeo Spiga della Paff: «Il problema fondamentale del territorio quartese» dice, «è che ci sono troppi terreni incolti a ridosso delle abitazioni, dove ci sono arredi, bombole e residenti e questo crea un pericolo enorme in caso di incendi». Questo si verifica, «soprattutto lungo il litorale. E poi continuano ad esserci i soliti problemi: gli idranti di via Fiume continuano a non funzionare. Abbiamo fatto un giro per verificare queste cose e purtroppo questa situazione persiste». Senza dimenticare che proprio l’anno scorso da via Fiume era partito un enorme incendio che aveva devastato tutto, estendendosi poi anche a Margine Rosso dove avevano preso fuoco quasi tutti i lotti della Comunione Tamarix.

I primi roghi

E già la stagione non è partita nel migliore dei modi. Le forze di protezione civile assieme ai vigili del fuoco sono già intervenute per incendi scoppiati nelle zone di Santu Lianu e Niu Crobu. Anche qui il solito copione: a fuoco vegetazione e sterpaglie a pochi passi dalle case e gravi rischi per i residenti.

Le erbacce abbondano anche in molte lottizzazioni della costa. Qualche anno fa due coniugi avevano raccontato di essere costretti a fare le vacanze separati, perché a turno, dovevano restare a sorvegliare la propria abitazione che si trovava davanti a un campo incolto. Ed è la sorte di molti abitanti della zona che vivono con l’incubo di ritrovarsi con le fiamme davanti a casa.

