Incendi, allarme rosso in tutta l’Isola 

Una giornata infernale. Quella di ieri è forse stata la più estenuante della stagione per le centinaia di uomini impegnate ieri dal nord al sud dell’Isola per spegnere i ventiquattro incendi scoppiati dalla mattina. Il forte vento di maestrale era troppo ghiotto per i piromani sempre in azione, ma anche i roghi nati senza dolo hanno avuto vita facile grazie alle forti raffiche da nord.

Senza sosta

E così le squadre dei Vigili del Fuoco affiancate da Corpo forestale, volontari della Protezione civile, Esercito ed Aeronautica non hanno avuto un minuto di fiato durante tutto l’arco della giornata: Non solo per domare i due enormi incendi scoppiati nelle campagne di Villasimius e Villacidro.

Gli elicotteri Super Puma del Corpo forestale di Alà dei Sardi sono decollati nel primo pomeriggio per aiutare i colleghi di Olbia e Tempio in azione per domare le fiamme che stavano divorando i boschi nelle campagne del capoluogo gallurese.

Nel cuore della Sardegna invece a bruciare sono state anche le aree boschive di Gergei. Anche in questo caso il Corpo forestale ha dovuto impiegare i Super Puma partiti da Sorgono, San Cosimo e Fenosu, coadiuvati dai volontari di Forestas e Protezione civile.

In volo

L’azione coordinata dei mezzi aerei dell’antincendio è stata tutt’altro che semplice. Con i Canadair e gli elicotteri concentrati sui versanti più caldi nel Sud dell’Isola è servito l’invio nel tardo pomeriggio di un altro aereo dalla base di Ciampino per intervenire nelle campagne tra Osilo e Muros dove l’ennesimo rogo ha richiesto l’intervento anche del personale della Stazione del Corpo forestale di Ploaghe, coadiuvato dal personale dai colleghi di Ittiri, Nulvi e Sassari, nonché di elicotteri decollati da Bosa.

Il forte vento ha creato disagi anche a Cagliari, dove per sicurezza il Comune ha deciso di chiudere parchi e cimiteri.

Incidente

Nel mentre sabato una distrazione poteva trasformarsi in tragedia. Una scintilla schizzata dalla brace che stava arrostendo il maialetto allo spiedo in un barbecue ha infatti innescato un incendio. Sono stati momenti di paura e tensione a Tortolì, dove il fuoco ha divorato un gazebo di un’abitazione. Erano le 19.45 quando è scattato l’allarme. I proprietari della casa stavano cucinando il maialetto nel barbecue quando le forti raffiche di vento hanno fatto volare una scintilla sulla rete ombreggiante montata lì vicino. È stato un attimo e quando i proprietari si sono accorti della situazione degenerata hanno chiamato i vigili del fuoco. Le squadre hanno dovuto lavorare qualche ora, tra spegnimento e operazioni di bonifica del sito.

Previsioni

E se ieri è stata una giornata da bollino rosso, quella di oggi potrebbe riproporre le stesse paure. Il direttore generale del Corpo forestale Gianluca Cocco, sentito ai microfoni di Videolina, ha infatti confermato come l’allerta rossa sarà estesa ulteriormente a causa dell’altissima velocità di propagazione di eventuali fiamme su tutto il versante orientale dell’isola, proprio come anticipato del bollettino di previsione della Protezione civile.

