Incatenato al letto e preso a sprangate 

«Sono entrati in casa dal tetto, mi hanno aggredito con bastoni e spranghe e mi hanno incatenato al letto. Volevano violentare la mia compagna davanti ai miei occhi, per fortuna lei era al lavoro»: a raccontare scene di una violenza terrificante è Stanko Jankovic, 25 anni, vittima insieme alla compagna di una doppia, terrificante spedizione punitiva.

Succede domenica e lunedì scorsi a Decimomannu, nel dopolavoro ferroviario di piazza Giotto. Stanko e la compagna, di origini Rom, vivono da anni nell’appartamento al primo piano dello storico edificio. «Nonostante i pregiudizi nei nostri confronti – racconta il giovane – col tempo siamo riusciti a integrarci e a stringere normali rapporti di vicinato. Ci sentiamo cittadini decimesi, lavoriamo entrambi e paghiamo le tasse».

Durante la pandemia le cose cambiano: «Alcuni miei lontani parenti hanno occupato i locali al piano terra e da quel momento sono iniziati i problemi: a differenza nostra, loro non vogliono integrarsi. Noi abbiamo allacci regolari per luce e acqua e paghiamo le bollette, loro non hanno mai fatto allacci perché sfruttavano i nostri». Dopo molti tentativi di trovare un accordo i rapporti si sono deteriorati, arrivando ai gravissimi episodi dei giorni scorsi.

Irruzione di notte

«Domenica notte – prosegue Stanko – si è radunato un gruppo di circa trenta persone. Prima hanno sfasciato la nostra macchina, poi hanno iniziato a distruggere l’inferriata per entrare a casa nostra. Io, la mia compagna e mio fratello abbiamo chiamato i carabinieri e nel mentre ci siamo difesi come abbiamo potuto. L’intervento delle forze dell'ordine è stato provvidenziale: abbiamo temuto il peggio». Gli aggressori sono stati denunciati ma l’incubo non è finito: «Il giorno dopo – riprende il giovane – sono tornati in cinque: si sono arrampicati nel tetto e sono entrati in casa, distruggendo tutto. Sono stato picchiato con bastoni e spranghe e incatenato al letto, volevano violentare la mia compagna davanti ai miei occhi. Per fortuna lei era già uscita per andare a lavoro».

La coppia ha paura: «Chiediamo aiuto alle forze dell'ordine. Sono sicuro che torneranno. La tentazione di rispondere con gli stessi mezzi è tanta ma non voglio: voglio una vita normale, non andare in prigione». Anche la fede lo aiuta: «Credo molto in Dio e so che non mi abbandonerà ma io devo fare la mia parte e non fare il male».

Piano terra disastrato

Gli occupanti del piano terra per ora non sono tornati e il personale del dopolavoro ferroviario è rientrato in possesso dei locali. «Le condizioni dell'immobile sono disastrose», commenta Sergio Collu, responsabile dei circoli dopolavoro di Cagliari e provincia: «Gli arredi sono distrutti e ci sono rifiuti di ogni genere in tutte le sale». Oltre il danno la beffa: «In questi anni ci hanno addebitato tutti i costi come affitto e Tari, incluso il canone Rai. Solo di affitto paghiamo oltre 10 mila euro l’anno. Per prevenire nuove occupazioni, in attesa di restituire definitivamente l’immobile alle Ferrovie, abbiamo attivato un servizio di sorveglianza 24 ore su 24».

RIPRODUZIONE RISERVATA