Incastrato lo scippatore seriale 

Ha aggredito due pensionate nel giro di 24 ore, derubandole delle borsette e spaventandole a morte. Lo “scippatore seriale” è stato però incastrato dalle telecamere e dalle testimonianze raccolte dai carabinieri della Stazione, che dopo avergli dato un nome e un volto lo hanno ora denunciato a piede libero. Un’indagine chiusa a tempo di record con l’invio alla Procura di un rapporto in cui sono riassunte le accuse e le prove raccolte a carico dell’indagato, un 47enne disoccupato e noto alle forze dell’ordine: è accusato di “furto con strappo”.

Gli scippi

Due gli episodi ricostruiti dagli inquirenti, entrambi ai danni di due ultrasessantenni. Uno dei scippi è avvenuto in via del Redentore il 2 ottobre con vittima una 65enne, pensionata di Monserrato. L’altro risale invece al giorno precedente ed è avvenuto in via Sorgono: vittima una 61enne, anche lei del posto. Per fortuna in entrambi i casi le due pensionate non hanno avuto conseguenze fisiche: solo un grandissimo spavento.

I video

Grazie a testimonianze e alle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno potuto ricostruire entrambi gli episodi: dai filmati si vede l'uomo incrociare per strada le vittime per poi muoversi in modo circospetto come se stesse valutando la situazione. Successivamente lo si nota tornare indietro e arrivare alle loro spalle, strappando loro la borsetta e allontanandosi di corsa per le strade vicine.

L’inchiesta

Dopo le denunce sono scattate le indagini con gli inquirenti che hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere piazzate dal Comune nei quartieri dove sono avvenuti gli scippi. Proprio attraverso i filmati, ma anche al racconto di alcuni testimoni, gli investigatori sono riusciti a identificare lo scippatore. L’inchiesta non è però finita: si indaga per verificare se altre donne siano rimaste vittime dell’indagato anche se al momento non sarebbero state presentate altre denunce.

In città cresce però l’allarme per questi episodi. E per questo i carabinieri della stazione di Monserrato e del Nucleo radiomobile di Quartu, coordinati dal capitano Michele Cerri, stanno garantendo servizi mirati in tutto il territorio e a tutte le ore del giorno anche con militari in borghese.

