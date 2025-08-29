Incastrato il rapinatore delle tabaccherie 

Due rapine in una sola mattinata, con tanto di pistola (finta) e fuga a bordo di un’auto rubata. A distanza di sei mesi dai colpi messi a segno l’11 febbraio, in pieno giorno, a Villasor, ieri mattina è stato arrestato il presunto autore: Alessandro Niedda, 55 anni, ex imprenditore agricolo di Serramanna, oggi disoccupato. All’epoca si parlò di un bottino di qualche migliaio di euro, oggi la stima è di poco più di mille. A tradirlo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato almeno un errore: non essersi sbarazzato dei vestiti e dell’auto usata quel giorno, ritrovati gli uni e l’altra nell’azienda agricola dell’uomo.

Le tracce

Si chiude così il cerchio nelle indagini che hanno visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Sanluri (nucleo operativo e radiomobile) e della Stazione di Villasor. L’accusa per Niedda è di duplice rapina a mano armata. L’uomo è stato condotto in carcere.

Le indagini, riferiscono i carabinieri, sarebbero state particolarmente complesse. Niedda, secondo le ricostruzioni, avrebbe colpito due tabaccherie – quelle di via Cagliari e via Matteotti, distanti poche centinaia di metri – in rapida successione, arma alla mano e sotto minaccia di sparare. Nel primo caso ottenne circa 500 euro, nel secondo 800. Prima di allontanarsi sparò un colpo in aria per seminare il panico e guadagnarsi la fuga. Da quel bossolo lasciato per strada gli investigatori capirono che l’arma era caricata a salve. A bordo di un’Opel Astra senza targa, il rapinatore si lasciò dietro anche un copriruota. Fin da subito i militari acquisirono i filmati delle telecamere interne delle due attività e, presumibilmente, anche quelli della zona. Piazza Matteotti è infatti nel cuore del paese, tra il Municipio, la parrocchia di San Biagio e, poco distante, la stessa caserma dei carabinieri.

L’errore

È probabile quindi che, in seguito, il rapinatore a volto coperto abbia commesso un ulteriore errore, perché a luglio i carabinieri sono risaliti alla sua indentità e alla sua abitazione. Nella perquisizione hanno trovato la Opel Astra Coupé grigia e i vestiti corrispondenti a quelli indossati durante le rapine. Inoltre, l’uomo custodiva in casa una carabina ad aria compressa con le relative munizioni. I contanti, naturalmente, non c’erano più: probabilmente già spesi.

«Con pochi elementi su cui indagare i carabinieri sono riusciti a rintracciare il responsabile», applaude il sindaco Massimo Pinna: «Speriamo che questa vicenda serva a far inviare anche più personale alla nostra caserma. Complimenti ai militari».

