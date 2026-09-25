Incastrato il ladro delle offerte in chiesa 

In bici faceva tappa in tutte le chiese. Un giro animato da uno spirito tutt’altro che religioso: un 50enne aveva preso di mira le cassette delle offerte e con un particolare stratagemma riusciva a svuotarle. Per diversi mesi ha imperversato dalla Cattedrale a Sant’Efisio fino al Rimedio, dove tre giorni fa è stato fermato dalla Polizia. Il disoccupato, originario di Bonarcado, è stato denunciato per furto.

I colpi

Arrivava ogni giorno in autobus. Poi alla stazione dei pullman, prendeva la sua bici e iniziava il tour partendo quasi sempre dalla Cattedrale. Poi tappa a San Francesco, San Sebastiano fino alle chiese più periferiche come Sant’Efisio. Ogni volta riusciva a portare via parte delle offerte agendo (quasi sempre) indisturbato. In Cattedrale ha messo a segno anche più colpi nella stessa giornata. Secondo quanto emerso dalle indagini utilizzava un sistema semplice ma ingegnoso: un metro avvolgibile, alla cui estremità aveva sistemato nastro biadesivo per cercare di prelevare banconote e monete dalla fessura della cassetta.

Il racconto

Sono stati i sacerdoti a notare una diminuzione delle donazioni non dovute però a una minore generosità dei fedeli. «Solitamente nel candeIiere trovavo 100 euro alla settimana – racconta don Alessandro Floris, parroco della Cattedrale – mentre negli ultimi giorni c’erano appena 10 euro. Avevo notato quell’uomo e un paio di volte l’ho sorpreso rubare». Il sacerdote l’ha affrontato cercando di andargli incontro. «Gli ho detto che se aveva necessità avrebbe potuto chiedere, si sarebbe potuto rivolgere anche alla Caritas – aggiunge – ma lui ha tirato dritto». E così all’ennesimo blitz è partita la segnalazione alla Polizia.

Le indagini

Immediati gli accertamenti della squadra Mobile che, grazie alle immagini delle telecamere e a servizi di controllo, ha ricostruito i movimenti del disoccupato. Tre giorni fa gli investigatori l’hanno visto uscire dalla chiesa di San Francesco e allontanarsi in bici. Un poliziotto, in sella a una bici elettrica, lo ha seguito fino al Rimedio dove è stato fermato mentre cercava di svuotare l’ennesima cassetta. Durante la perquisizione sono stati trovati il metro avvolgibile e una torcia. Il 50enne è stato denunciato, nei suoi confronti il questore Giovanni Marziano ha emesso il foglio di via con divieto di ritorno in città. «Nella nostra basilica è venuto all’indomani della festa, io lo avevo già visto ma non avrei immaginato i suoi piani» sostiene il rettore monsignor Gianfranco Murru.

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