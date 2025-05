Incastrato dal trafficante di Sestu  

«Quello che ha ammazzato Vincenzo? L’ho incontrato oggi». È il 6 novembre 2024. Un narcotrafficante della zona di Sestu, non sapendo di essere intercettato, parla al telefono con un amico e subito dopo incontra il padre. A entrambi riferisce di sapere chi è l’assassino di Mino Marongiu. Anzi, la rivelazione fatta al padre è ancora più eloquente rispetto alla confidenza fatta all’amico. Precisa che il killer di Marongiu era di Arzana. A quel punto il padre, una volta compreso di chi si tratta, menziona Arzu. Così, secondo gli inquirenti, avrebbe fugato ogni dubbio. Il trafficante, in affari con Marongiu, annuisce e, poi, spiega al padre che Marongiu aveva tentato di uccidere lo stesso Arzu, provocandogli una cicatrice che proprio quest’ultimo gli aveva mostrato in occasione del loro incontro.

Giubbotto

Sono le 8.39 del 9 luglio 2024. Sandro Arzu, che ha con sé due pistole (una calibro 38, verosimilmente revolver, e una calibro 9x21 semiautomatica marca Steyr) arriva in piazza Roma dopo aver percorso via Suja, sul lato dell’Hotel Murru, al cui interno è ospitato il Bar One dove Mino Marongiu, è entrato alle 8.31 per fare colazione e acquistare quattro caffè che avrebbe dovuto portare ai muratori che stavano ristrutturando una sua casa. Arzu è in apparente tenuta sportiva ma sotto la maglietta indossa il giubbotto antiproiettile. Anche in questo caso il particolare lo rivela il trafficante del cagliaritano quando parla con il padre: «Aveva il giubbotto antiproiettile». Circostanza che trova conferma nelle videoriprese effettuate dall’impianto installato al Bar One. Quanto al movente dell’omicidio, lo stesso narcotrafficante lo attribuisce alla necessità, per Arzu, di vendicarsi dell’attentato subito da parte di Marongiu il 14 settembre 2021 e, soprattutto, di anticipare le mosse di quest’ultimo che avrebbe potuto ucciderlo.

Gita a Ilbono

Due giorni prima che i carabinieri lo arrestassero all’altezza di una stazione di servizio di viale Elmas, a Cagliari, Sandro Arzu si trovava a Ilbono. È emerso dalle intercettazioni ambientali svolte sul Volvo XC60 di proprietà di Gian Pietro Deiana, suo parente che era alla guida del suv la mattina del fermo e anche lui in cella a Uta: la Procura gli contesta di aver aiutato Arzu a sottrarsi alla pena di 11 anni. Sabato 24 maggio, Arzu e Deiana si sono incontrati nell'abitato di Ilbono e lo stesso Arzu era salito sul suv per un breve tratto.

