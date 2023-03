Incastrati dalle telecamere 

Decisive per il buon esito dell’inchiesta sono state le testimonianze e le immagini degli impianti di videosorveglianza raccolte dai carabinieri al termine di un’indagine minuziosa.

I colpi

I militari dell’Arma hanno denunciato per furto continuato e aggravato in concorso un ventitreenne di Nughedu San Nicolò, Giuseppino Fadda, e Fiammetta Nicole Orrù, 19 anni di Domusnovas: sono accusati dei quattro furti con scasso avvenuti uno di seguito all’altro nella notte tra il sei e il sette marzo ai danni del bar Kalendes di via Amendola, il Bar Caffetteria del Corso di via Brigata Sassari, la pizzeria Arte e Sapori di corso Gramsci e il Bar Parodo e &. di via Lampedusa.

L’indagine

I due, secondo gli inquirenti, hanno svaligiato in tutti gli esercizi commerciali seguendo lo stessa schema, muniti di piede di porco e riuscendo ad impadronirsi di un ricco bottino tra banconote, sigarette e beni alimentari. Grazie alla visione di molte immagini registrate da vari sistemi di videosorveglianza e dalle dichiarazioni dei testimoni, è stato possibile individuare i due responsabili.